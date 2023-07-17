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Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах - РИА Новости, 17.07.2023
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05:53 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/zapasy-1884519823.html
Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах
Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах - РИА Новости, 17.07.2023
Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах
Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами, на складах есть запасы, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:53
2023-07-17T07:57
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
крымский мост
происшествия
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами, на складах есть запасы, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян. Движение на Крымском мосту остановлено рано утром в понедельник после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он призвал всех воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. "Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", - сказала Элекчян журналистам.
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краснодарский край, сергей аксенов (политик), крымский мост, происшествия, чп на крымском мосту
Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Крымский мост, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах

Минпром Крыма: полуостров обеспечен топливом и продовольствием, есть необходимые запасы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами, на складах есть запасы, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян.
Движение на Крымском мосту остановлено рано утром в понедельник после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он призвал всех воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
"Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", - сказала Элекчян журналистам.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Минтранс призвал использовать дороги новых регионов при поездке в Крым
05:49
 
Краснодарский крайСергей Аксенов (политик)Крымский мостПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
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