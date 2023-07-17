https://ria.ru/20230717/zapasy-1884519823.html

Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах

Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах - РИА Новости, 17.07.2023

Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах

Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами, на складах есть запасы, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:53

2023-07-17T05:53

2023-07-17T07:57

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

крымский мост

происшествия

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами, на складах есть запасы, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян. Движение на Крымском мосту остановлено рано утром в понедельник после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он призвал всех воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. "Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", - сказала Элекчян журналистам.

https://ria.ru/20230717/most-1884519565.html

краснодарский край

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краснодарский край, сергей аксенов (политик), крымский мост, происшествия, чп на крымском мосту