https://ria.ru/20230717/zapasy-1884519823.html
Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах
Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах - РИА Новости, 17.07.2023
Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах
Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами, на складах есть запасы, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:53
2023-07-17T05:53
2023-07-17T07:57
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
крымский мост
происшествия
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами, на складах есть запасы, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян. Движение на Крымском мосту остановлено рано утром в понедельник после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он призвал всех воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. "Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", - сказала Элекчян журналистам.
https://ria.ru/20230717/most-1884519565.html
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краснодарский край, сергей аксенов (политик), крымский мост, происшествия, чп на крымском мосту
Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Крымский мост, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Минпром Крыма заявил о наличии всех необходимых запасов на складах
Минпром Крыма: полуостров обеспечен топливом и продовольствием, есть необходимые запасы