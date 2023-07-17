https://ria.ru/20230717/zapad-1884560069.html

Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту, заявил Слуцкий

Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2023

Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту, заявил Слуцкий

Коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры, Украина превратилась в международный террористический... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:08

2023-07-17T11:08

2023-07-17T11:08

специальная военная операция на украине

украина

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры, Украина превратилась в международный террористический синдикат, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя теракт на Крымском мосту. "В любом случае коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры как спонсор и куратор неонацисткого режима... Все это лишь подтверждает, что Украина полностью превратилась в международный террористический синдикат, руководство которым осуществляется из Вашингтона и Брюсселя", - сказал Слуцкий. Он также подчеркнул, что самое главное - оперативное устранение последствий теракта и повышение мер безопасности. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/most-1884554975.html

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украина, леонид слуцкий (политик), госдума рф, чп на крымском мосту