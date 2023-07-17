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Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/zapad-1884560069.html
Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту, заявил Слуцкий
Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2023
Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту, заявил Слуцкий
Коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры, Украина превратилась в международный террористический... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:08
2023-07-17T11:08
специальная военная операция на украине
украина
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры, Украина превратилась в международный террористический синдикат, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя теракт на Крымском мосту. "В любом случае коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры как спонсор и куратор неонацисткого режима... Все это лишь подтверждает, что Украина полностью превратилась в международный террористический синдикат, руководство которым осуществляется из Вашингтона и Брюсселя", - сказал Слуцкий. Он также подчеркнул, что самое главное - оперативное устранение последствий теракта и повышение мер безопасности. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/most-1884554975.html
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украина, леонид слуцкий (политик), госдума рф, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЧП на Крымском мосту
Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: Запад несет всю полноту ответственности за теракт на Крымском мосту

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры, Украина превратилась в международный террористический синдикат, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя теракт на Крымском мосту.
«
"В любом случае коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры как спонсор и куратор неонацисткого режима... Все это лишь подтверждает, что Украина полностью превратилась в международный террористический синдикат, руководство которым осуществляется из Вашингтона и Брюсселя", - сказал Слуцкий.
Он также подчеркнул, что самое главное - оперативное устранение последствий теракта и повышение мер безопасности.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост
10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЧП на Крымском мосту
 
 
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