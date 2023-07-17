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Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 17.07.2023
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T00:33
2023-07-17T00:33
2023-07-17T01:06
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы", — написал Рогов.По предварительным данным, там сработала украинская ПВО.
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РИА Новости
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РИА Новости
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запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, работает ПВО