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Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 17.07.2023

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T00:33

2023-07-17T00:33

2023-07-17T01:06

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы", — написал Рогов.По предварительным данным, там сработала украинская ПВО.

запорожье

киев

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запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность