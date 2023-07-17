https://ria.ru/20230717/vsu-1884673568.html

"Байден подтвердил". В США заговорили о сроках полного краха ВСУ

"Байден подтвердил". В США заговорили о сроках полного краха ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023

"Байден подтвердил". В США заговорили о сроках полного краха ВСУ

Вооруженные силы Украины окажутся в критическом состоянии и потерпят полное поражение уже к концу лета, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:27

2023-07-17T15:27

2023-07-17T16:09

специальная военная операция на украине

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джо байден

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины окажутся в критическом состоянии и потерпят полное поражение уже к концу лета, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Я все еще полагаю, что Украина буквально потеряет способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета — началу осени. Они на верном пути к этому", — сказал он.Прежде всего об этом сигнализирует признание президентом США Джо Байденом факта истощения у ВСУ боеприпасов. Решение Белого дома поставить Киеву кассетные бомбы — попытка спасти ситуацию, но это не повлияет на развитие событий на передовой, отметил Риттер.Сейчас украинские войска несут колоссальные потери, а без необходимого количества снарядов они потерпят окончательное поражение, резюмировал военный.

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884663190.html

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, скотт риттер, вооруженные силы украины