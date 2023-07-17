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"Байден подтвердил". В США заговорили о сроках полного краха ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 17.07.2023 (обновлено: 16:09 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/vsu-1884673568.html
"Байден подтвердил". В США заговорили о сроках полного краха ВСУ
"Байден подтвердил". В США заговорили о сроках полного краха ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023
"Байден подтвердил". В США заговорили о сроках полного краха ВСУ
Вооруженные силы Украины окажутся в критическом состоянии и потерпят полное поражение уже к концу лета, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:27
2023-07-17T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джо байден
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины окажутся в критическом состоянии и потерпят полное поражение уже к концу лета, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.&quot;Я все еще полагаю, что Украина буквально потеряет способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета — началу осени. Они на верном пути к этому&quot;, — сказал он.Прежде всего об этом сигнализирует признание президентом США Джо Байденом факта истощения у ВСУ боеприпасов. Решение Белого дома поставить Киеву кассетные бомбы — попытка спасти ситуацию, но это не повлияет на развитие событий на передовой, отметил Риттер.Сейчас украинские войска несут колоссальные потери, а без необходимого количества снарядов они потерпят окончательное поражение, резюмировал военный.
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884663190.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Байден подтвердил". В США заговорили о сроках полного краха ВСУ

Бывший американский разведчик Риттер спрогнозировал полное поражение ВСУ к концу лета

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины окажутся в критическом состоянии и потерпят полное поражение уже к концу лета, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
«

"Я все еще полагаю, что Украина буквально потеряет способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета — началу осени. Они на верном пути к этому", — сказал он.

Прежде всего об этом сигнализирует признание президентом США Джо Байденом факта истощения у ВСУ боеприпасов. Решение Белого дома поставить Киеву кассетные бомбы — попытка спасти ситуацию, но это не повлияет на развитие событий на передовой, отметил Риттер.
Сейчас украинские войска несут колоссальные потери, а без необходимого количества снарядов они потерпят окончательное поражение, резюмировал военный.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжо БайденСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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