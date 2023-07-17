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На Солнце произошли три сильные вспышки - РИА Новости, 17.07.2023
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Наука
 
01:44 17.07.2023 (обновлено: 10:58 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/vspyshka-1884513093.html
На Солнце произошли три сильные вспышки
На Солнце произошли три сильные вспышки - РИА Новости, 17.07.2023
На Солнце произошли три сильные вспышки
На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи, сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T01:44
2023-07-17T10:58
наука
в мире
космос - риа наука
земля
солнце
институт прикладной геофизики им. академика е.к. федорова
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи, сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.&quot;В 11:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи&quot;, — говорится в публикации.В 18:08 мск и 20:46 мск произошли еще две вспышки М1.8 и М4.0 соответственно.Согласно прогнозу космической погоды на 16-17 июля, "возможны вспышки класса X, в том числе протонные". Ожидается и ухудшение условий КВ-радиосвязи. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
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в мире, космос - риа наука, земля, солнце, институт прикладной геофизики им. академика е.к. федорова
Наука, В мире, Космос - РИА Наука, Земля, Солнце, Институт Прикладной Геофизики им. Академика Е.К. Федорова
На Солнце произошли три сильные вспышки

Институт прикладной геофизики сообщил о возникших 16 июля на Солнце трех вспышках класса M

© iStock.com / LV4260Солнечная активность
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© iStock.com / LV4260
Солнечная активность. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи, сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
«

"В 11:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", — говорится в публикации.

В 18:08 мск и 20:46 мск произошли еще две вспышки М1.8 и М4.0 соответственно.
Согласно прогнозу космической погоды на 16-17 июля, "возможны вспышки класса X, в том числе протонные". Ожидается и ухудшение условий КВ-радиосвязи.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
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