https://ria.ru/20230717/vspyshka-1884513093.html

На Солнце произошли три сильные вспышки

На Солнце произошли три сильные вспышки - РИА Новости, 17.07.2023

На Солнце произошли три сильные вспышки

На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи, сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T01:44

2023-07-17T01:44

2023-07-17T10:58

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солнце

институт прикладной геофизики им. академика е.к. федорова

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи, сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова."В 11:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", — говорится в публикации.В 18:08 мск и 20:46 мск произошли еще две вспышки М1.8 и М4.0 соответственно.Согласно прогнозу космической погоды на 16-17 июля, "возможны вспышки класса X, в том числе протонные". Ожидается и ухудшение условий КВ-радиосвязи. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.

https://ria.ru/20230417/solntse-1865712818.html

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в мире, космос - риа наука, земля, солнце, институт прикладной геофизики им. академика е.к. федорова