https://ria.ru/20230717/voyna-1884511748.html

Американцы ужаснулись новому шагу США в сторону ядерной войны с Россией

Американцы ужаснулись новому шагу США в сторону ядерной войны с Россией - РИА Новости, 17.07.2023

Американцы ужаснулись новому шагу США в сторону ядерной войны с Россией

Читатели Newsweek назвали решение президента США Джо Байдена отправить резервистов на службу в Европу шагом к началу ядерной войны с Россией. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T01:29

2023-07-17T01:29

2023-07-17T01:30

в мире

россия

европа

джо байден

министерство обороны сша

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Читатели Newsweek назвали решение президента США Джо Байдена отправить резервистов на службу в Европу шагом к началу ядерной войны с Россией."Между тем администрация и олигархи, которые диктуют Байдену, что ему делать, будут зарабатывать огромные деньги на этом конфликте, — отправляя украинцев на смерть и обдирая американских налогоплательщиков. А еще это усиление присутствия представляет собой очередной шаг в сторону ядерной войны с Россией", — отметил Jack Sheet."Скоро мы увидим еще больше наших военных в странах, граничащих с Россией. Когда мы наконец научимся следить за своими собственными границами и не лезть в конфликты, которые не касаются нашей национальной безопасности?" — возмутился Jerry Syder."Не отдавая себе отчета, Байден ведет нас к третьей мировой войне", — высказался Z."Соединенные Штаты используют тот же самый принцип домино, на который они опирались во Вьетнаме, чтобы оправдать необходимость спасти коррумпированную Украину", — прокомментировал Jose Gonzales."Ничто не угрожает жизненно важным интересам Соединенных Штатов в Европе. В основе этой прокси-войны Америки с Россией лежат вовсе не соображения национальной безопасности, а обыкновенная жадность", — подытожил chrisford1.Ранее Байден издал указ, разрешающий Пентагону призвать 3000 военнослужащих из запаса для обеспечения европейской безопасности. Решение последовало за согласованием в НАТО шагов по поддержке Украины.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884423768.html

https://ria.ru/20230715/podgotovka-1884323908.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, джо байден, министерство обороны сша, нато, сша