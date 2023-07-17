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Американцы ужаснулись новому шагу США в сторону ядерной войны с Россией
Американцы ужаснулись новому шагу США в сторону ядерной войны с Россией - РИА Новости, 17.07.2023
Американцы ужаснулись новому шагу США в сторону ядерной войны с Россией
Читатели Newsweek назвали решение президента США Джо Байдена отправить резервистов на службу в Европу шагом к началу ядерной войны с Россией. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T01:29
2023-07-17T01:29
2023-07-17T01:30
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Читатели Newsweek назвали решение президента США Джо Байдена отправить резервистов на службу в Европу шагом к началу ядерной войны с Россией."Между тем администрация и олигархи, которые диктуют Байдену, что ему делать, будут зарабатывать огромные деньги на этом конфликте, — отправляя украинцев на смерть и обдирая американских налогоплательщиков. А еще это усиление присутствия представляет собой очередной шаг в сторону ядерной войны с Россией", — отметил Jack Sheet."Скоро мы увидим еще больше наших военных в странах, граничащих с Россией. Когда мы наконец научимся следить за своими собственными границами и не лезть в конфликты, которые не касаются нашей национальной безопасности?" — возмутился Jerry Syder."Не отдавая себе отчета, Байден ведет нас к третьей мировой войне", — высказался Z."Соединенные Штаты используют тот же самый принцип домино, на который они опирались во Вьетнаме, чтобы оправдать необходимость спасти коррумпированную Украину", — прокомментировал Jose Gonzales."Ничто не угрожает жизненно важным интересам Соединенных Штатов в Европе. В основе этой прокси-войны Америки с Россией лежат вовсе не соображения национальной безопасности, а обыкновенная жадность", — подытожил chrisford1.Ранее Байден издал указ, разрешающий Пентагону призвать 3000 военнослужащих из запаса для обеспечения европейской безопасности. Решение последовало за согласованием в НАТО шагов по поддержке Украины.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884423768.html
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в мире, россия, европа, джо байден, министерство обороны сша, нато, сша
В мире, Россия, Европа, Джо Байден, Министерство обороны США, НАТО, США
Американцы ужаснулись новому шагу США в сторону ядерной войны с Россией
Читатели Newsweek назвали отправку Байденом войск в Европу шагом к ядерной войне с Россией