https://ria.ru/20230717/vodoochistka-1884518792.html
В приморском Дальнегорске начали строить станцию водоочистки
В приморском Дальнегорске начали строить станцию водоочистки - РИА Новости, 17.07.2023
В приморском Дальнегорске начали строить станцию водоочистки
Предприятие "Примтеплоэнерго" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" начало строить водоочистную станцию в Дальнегорском городском округе... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:34
2023-07-17T05:34
2023-07-17T05:34
приморский край
жкх
дальнегорск
дальнегорский городской округ
олег кожемяко
примтеплоэнерго
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Предприятие "Примтеплоэнерго" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" начало строить водоочистную станцию в Дальнегорском городском округе Приморского края, сообщает региональное правительство. По данным властей, станцию планируют возвести на Нежданкинском водохранилище. Это один из основных источников водоснабжения городского округа природной водой. "Как сообщил генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго" Владимир Малюшицкий, будет построена новая водоочистная станция, блок водоподготовки производительностью 10 тысяч кубометров воды в сутки, три резервуара для хранения питьевой воды, административно-бытовой корпус", - говорится в сообщении. Отмечается, что очистную станцию построят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Запустить в работу ее планируется в конце 2024 года. Также в городском округе по нацпроекту капитально ремонтируют действующую насосную станцию, построенную в 1960 году. Сейчас вода в Нежданкинском водохранилище – хорошего качества, но в период ливней и паводков она становится мутной. Строительство водоочистной станции и модернизация насосной позволят улучшить качество воды для 17 тысяч местных жителей. По информации властей региона, в 2023 году по нацпроекту в крае строится восемь объектов в пяти муниципалитетах: там возводят станции водоочистки и водоподготовки, реконструируют действующие объекты. На эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей. В Хороле закончили реконструкцию центрального водовода, в Пограничном - второй этап строительства объектов водоснабжения. Остальные объекты будут сданы до конца года. За последние годы в Приморье совместными действиями правительства и губернатора Олега Кожемяко в рамках регионального проекта "Чистая вода" проложены сотни километров водопровода, также возведены вспомогательные объекты водоснабжения.
https://ria.ru/20230714/galereya-1884154084.html
https://ria.ru/20230714/primore-1884148687.html
https://ria.ru/20230712/parki-1883649473.html
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приморский край, жкх, дальнегорск, дальнегорский городской округ, олег кожемяко, примтеплоэнерго, общество
Приморский край, ЖКХ, Дальнегорск, Дальнегорский городской округ, Олег Кожемяко, Примтеплоэнерго, Общество
В приморском Дальнегорске начали строить станцию водоочистки
Правительство Приморья: в Дальнегорске начали строить станцию водоочистки
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Предприятие "Примтеплоэнерго" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" начало строить водоочистную станцию в Дальнегорском городском округе Приморского края, сообщает региональное правительство.
По данным властей, станцию планируют возвести на Нежданкинском водохранилище. Это один из основных источников водоснабжения городского округа природной водой.
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"Как сообщил генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго" Владимир Малюшицкий, будет построена новая водоочистная станция, блок водоподготовки производительностью 10 тысяч кубометров воды в сутки, три резервуара для хранения питьевой воды, административно-бытовой корпус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очистную станцию построят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Запустить в работу ее планируется в конце 2024 года.
Также в городском округе по нацпроекту капитально ремонтируют действующую насосную станцию, построенную в 1960 году.
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Сейчас вода в Нежданкинском водохранилище – хорошего качества, но в период ливней и паводков она становится мутной. Строительство водоочистной станции и модернизация насосной позволят улучшить качество воды для 17 тысяч местных жителей.
По информации властей региона, в 2023 году по нацпроекту в крае строится восемь объектов в пяти муниципалитетах: там возводят станции водоочистки и водоподготовки, реконструируют действующие объекты. На эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей. В Хороле закончили реконструкцию центрального водовода, в Пограничном - второй этап строительства объектов водоснабжения. Остальные объекты будут сданы до конца года.
За последние годы в Приморье совместными действиями правительства и губернатора Олега Кожемяко
в рамках регионального проекта "Чистая вода" проложены сотни километров водопровода, также возведены вспомогательные объекты водоснабжения.
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