https://ria.ru/20230717/vkontakte-1884722541.html

VK Fest собрал в Москве десятки тысяч гостей

VK Fest собрал в Москве десятки тысяч гостей - РИА Новости, 17.07.2023

VK Fest собрал в Москве десятки тысяч гостей

В выходные, 15 и 16 июля, крупнейший open-air страны прошел в Москве — все билеты на фестиваль были распроданы. Столичный Парк Горького на два дня превратился в РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:28

2023-07-17T18:28

2023-07-17T18:28

vk fest

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884549386_0:124:2869:1739_1920x0_80_0_0_c0aa24b288cae1fd6bb279772858ffc4.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В выходные, 15 и 16 июля, крупнейший open-air страны прошел в Москве — все билеты на фестиваль были распроданы. Столичный Парк Горького на два дня превратился в место встречи артистов, актеров, блогеров, спортсменов и поклонников популярной музыки. Двухдневный праздник объединил в центре столицы десятки тысяч людей.VK Fest представил в Москве свою самую масштабную программу — более 100 артистов, знаменитостей и блогеров вышли на синюю дорожку фестиваля, выступили на музыкальных сценах и встретились с поклонниками. Онлайн-трансляция была доступна и для слабослышащих людей благодаря переводу на жестовый язык. Посмотреть ее можно в официальном сообществе фестиваля.На синей дорожке гостей фестиваля встречали ведущие Роман Каграманов, Настя Ивлеева, Илья Соболев и Алла Михеева. Зрителей ждали артисты в неожиданных дуэтах, спецэффекты и перформансы. На музыкальных сценах зрителей ждали выступления десятков артистов. VK Fest также открыл аудитории новые таланты, которые выступили на Фиолетовой сцене. Многие из тех, кто ранее выступал на Белой и Фиолетовой сценах, в этом году исполняли свои хиты на Синей. Среди них GAYAZOV$ BROTHER$ и Ramil’. Больше всего зрителей возле Белой сцены собрала INSTASAMKA.Героями блогерской локации на VK Fest стали Дмитрий Масленников, KARA KROSS, участники шоу "Импровизация" Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, а также объединения КликКлак — Андрей Старый, Даня Крастер, Андрей Прокофьев и Илья Шабельников. На площадке Знания.Лектория прошли лекции писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, тренера по тайм-менеджменту Глеба Архангельского, телеведущего Анатолия Вассермана, дизайнера и блогера Артемия Лебедева и десятков других знаменитостей.Гости фестиваля участвовали в сотнях активностях, которые были представлены в локациях "Технологии", "Творчество", "Видеоигры", "Спорт", "Развлечения", "Косплей" и "Семья". Они осваивали робототехнику, учились выступать на сцене, кастомизировали свою одежду авторскими принтами, соревновались в турнире по CS:GO и танцевальных батлах, играли в баскетбол, футволей, стритбол и лазертаг, делали фото с героями любимых фильмов, игр и сериалов, а самые маленькие участники фестиваля — писали себе письмо в будущее, играли в квиддич и проводили научные исследования.VK Fest в 2023 году продлился целый месяц и охватил пять городов страны: он впервые прошёл во Владивостоке, стал главным развлекательным событием года в Новосибирске, крупнейшим фестивалем Санкт-Петербурга и самым масштабным — на юге России, в Сириусе (Сочи). Москва стала пятым городом самой длительной программы VK Fest.

https://ria.ru/20230704/vkontakte-1882136360.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

vk fest, москва