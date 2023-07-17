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Спели все! В Москве прошел VK Fest - РИА Новости, 17.07.2023
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Шоубиз
 
11:55 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/vk-1884555723.html
Спели все! В Москве прошел VK Fest
Спели все! В Москве прошел VK Fest - РИА Новости, 17.07.2023
Спели все! В Москве прошел VK Fest
В столичном Парке Горького на этих выходных прошел двухдневный фестиваль VK Fest. Москва стала пятым и финальным городом, в котором популярные современные... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:55
2023-07-17T11:55
шоубиз
vk fest
москва
технологии
филипп киркоров
елка (елизавета иванцив)
ольга серябкина
знаменитости
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В столичном Парке Горького на этих выходных прошел двухдневный фестиваль VK Fest. Москва стала пятым и финальным городом, в котором популярные современные артисты устроили грандиозное шоу для своих поклонников. О том, как это было – в материале РИА Новости.
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Александра Липатова
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vk fest, москва, технологии, филипп киркоров, елка (елизавета иванцив), ольга серябкина, знаменитости, клава кока, анастасия ивлеева, лолита милявская, музыка, парк культуры имени горького, фото, фото
Шоубиз, VK Fest, Москва, Технологии, Филипп Киркоров, Елка (Елизавета Иванцив), Ольга Серябкина, Знаменитости, Клава Кока, Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская, Музыка, Парк культуры имени Горького, Фото
Спели все! В Москве прошел VK Fest

В Москве состоялся фестиваль VK Fest при участии Басты, Киркорова, Тимати и Лолиты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В столичном Парке Горького на этих выходных прошел двухдневный фестиваль VK Fest. Москва стала пятым и финальным городом, в котором популярные современные артисты устроили грандиозное шоу для своих поклонников. О том, как это было – в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

За два дня фестиваля на сценах выступили более 60 артистов. Центром притяжении меломанов по традиции стала Синяя сцена, где к зрителям выходили наиболее известные и прослушиваемые артисты, вроде группы GAYAZOV$ BROTHER$, Филиппа Киркорова, Лолиты, Тимати, Басты, Ольги Серябкиной, Анны Asti и многих других.

Участники группы GAYAZOV$ BROTHER$ выступают на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

За два дня фестиваля на сценах выступили более 60 артистов. Центром притяжении меломанов по традиции стала Синяя сцена, где к зрителям выходили наиболее известные и прослушиваемые артисты, вроде группы GAYAZOV$ BROTHER$, Филиппа Киркорова, Лолиты, Тимати, Басты, Ольги Серябкиной, Анны Asti и многих других.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Организаторы фестиваля постарались сделать его интересным для зрителей разных возрастов и музыкальных вкусов. Поэтому помимо Синей сцены в парке установили еще несколько.

Например, на Белой и Фиолетовой сценах выступили артисты альтернативных жанров – рокеры и рэперы. Средни них были Инстасамка, Тося Чайкина, "Мытищи в огне" и многие другие.

Посетители на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Организаторы фестиваля постарались сделать его интересным для зрителей разных возрастов и музыкальных вкусов. Поэтому помимо Синей сцены в парке установили еще несколько.

Например, на Белой и Фиолетовой сценах выступили артисты альтернативных жанров – рокеры и рэперы. Средни них были Инстасамка, Тося Чайкина, "Мытищи в огне" и многие другие.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

И хотя в первый день московского VK Fest было пасмурно и дождило, меломаны с радостью слушали любимые хиты, укутавшись в непромокаемые плащи.

Например, "Солнце Монако" Люси Чеботиной.

Певица Люся Чеботина выступает на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

И хотя в первый день московского VK Fest было пасмурно и дождило, меломаны с радостью слушали любимые хиты, укутавшись в непромокаемые плащи.

Например, "Солнце Монако" Люси Чеботиной.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Раскачал всех и рэпер L'One (Леван Горозия)

"Открыли сегодня VK Fest.
Одно удовольствие выступать на своем районе. Парк Горького навсегда!
Спасибо горящим глазам напротив и моим парням на сцене!" – написал о событии музыкант на своей странице в соцсети.

Рэпер L'One выступает на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Раскачал всех и рэпер L'One (Леван Горозия)

"Открыли сегодня VK Fest.
Одно удовольствие выступать на своем районе. Парк Горького навсегда!
Спасибо горящим глазам напротив и моим парням на сцене!" – написал о событии музыкант на своей странице в соцсети.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фестивале расположились не только музыкальные зоны, но и различные локации по интересам – "Технологии", "Творчество", "Семья", "Видеоигры", "Спорт", "Развлечения" и "Косплей".

А в лектории поделились знаниями о производстве контента, правильном питании и российской моде.

Косплееры на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

На фестивале расположились не только музыкальные зоны, но и различные локации по интересам – "Технологии", "Творчество", "Семья", "Видеоигры", "Спорт", "Развлечения" и "Косплей".

А в лектории поделились знаниями о производстве контента, правильном питании и российской моде.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Зрителям удалось побывать на автограф-сессиях с артистами, сфотографироваться в тематических зонах, поучаствовать в конкурсах, продемонстрировать свои таланты и даже выиграть призы.

Молодой человек фотографируется на фоне арт-объекта на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Зрителям удалось побывать на автограф-сессиях с артистами, сфотографироваться в тематических зонах, поучаствовать в конкурсах, продемонстрировать свои таланты и даже выиграть призы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Для поклонников блогов организовали локацию, где они смогли встретиться со своими кумирами.

Фестиваль посетили популярные блогеры Карина Кросс, Валя Карнавал, Эльдар Джарахов, Настя Ивлеева, Юля Гаврилина и многие другие.

Косплееры на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Для поклонников блогов организовали локацию, где они смогли встретиться со своими кумирами.

Фестиваль посетили популярные блогеры Карина Кросс, Валя Карнавал, Эльдар Джарахов, Настя Ивлеева, Юля Гаврилина и многие другие.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Для всех, кто не смог посетить событие очно, могли посмотреть трансляцию в официальном сообществе фестиваля "ВКонтакте".

Видео со второго дня, кстати, менее чем за сутки набрало почти восемь миллионов просмотров.

Посетители на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Для всех, кто не смог посетить событие очно, могли посмотреть трансляцию в официальном сообществе фестиваля "ВКонтакте".

Видео со второго дня, кстати, менее чем за сутки набрало почти восемь миллионов просмотров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ШоубизVK FestМоскваТехнологииФилипп КиркоровЕлка (Елизавета Иванцив)Ольга СерябкинаЗнаменитостиКлава КокаАнастасия ИвлееваЛолита МилявскаяМузыкаПарк культуры имени ГорькогоФото
 
 
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