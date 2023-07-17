Спели все! В Москве прошел VK Fest

Организаторы фестиваля постарались сделать его интересным для зрителей разных возрастов и музыкальных вкусов. Поэтому помимо Синей сцены в парке установили еще несколько.

Например, на Белой и Фиолетовой сценах выступили артисты альтернативных жанров – рокеры и рэперы. Средни них были Инстасамка, Тося Чайкина, "Мытищи в огне" и многие другие.