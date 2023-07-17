Спели все! В Москве прошел VK Fest

В Москве состоялся фестиваль VK Fest при участии Басты, Киркорова, Тимати и Лолиты
За два дня фестиваля на сценах выступили более 60 артистов. Центром притяжении меломанов по традиции стала Синяя сцена, где к зрителям выходили наиболее известные и прослушиваемые артисты, вроде группы GAYAZOV$ BROTHER$, Филиппа Киркорова, Лолиты, Тимати, Басты, Ольги Серябкиной, Анны Asti и многих других.
За два дня фестиваля на сценах выступили более 60 артистов. Центром притяжении меломанов по традиции стала Синяя сцена, где к зрителям выходили наиболее известные и прослушиваемые артисты, вроде группы GAYAZOV$ BROTHER$, Филиппа Киркорова, Лолиты, Тимати, Басты, Ольги Серябкиной, Анны Asti и многих других.
Организаторы фестиваля постарались сделать его интересным для зрителей разных возрастов и музыкальных вкусов. Поэтому помимо Синей сцены в парке установили еще несколько.
Например, на Белой и Фиолетовой сценах выступили артисты альтернативных жанров – рокеры и рэперы. Средни них были Инстасамка, Тося Чайкина, "Мытищи в огне" и многие другие.
Организаторы фестиваля постарались сделать его интересным для зрителей разных возрастов и музыкальных вкусов. Поэтому помимо Синей сцены в парке установили еще несколько.
Например, на Белой и Фиолетовой сценах выступили артисты альтернативных жанров – рокеры и рэперы. Средни них были Инстасамка, Тося Чайкина, "Мытищи в огне" и многие другие.
И хотя в первый день московского VK Fest было пасмурно и дождило, меломаны с радостью слушали любимые хиты, укутавшись в непромокаемые плащи.
Например, "Солнце Монако" Люси Чеботиной.
И хотя в первый день московского VK Fest было пасмурно и дождило, меломаны с радостью слушали любимые хиты, укутавшись в непромокаемые плащи.
Например, "Солнце Монако" Люси Чеботиной.
Раскачал всех и рэпер L'One (Леван Горозия)
"Открыли сегодня VK Fest.
Одно удовольствие выступать на своем районе. Парк Горького навсегда!
Спасибо горящим глазам напротив и моим парням на сцене!" – написал о событии музыкант на своей странице в соцсети.
Раскачал всех и рэпер L'One (Леван Горозия)
"Открыли сегодня VK Fest.
Одно удовольствие выступать на своем районе. Парк Горького навсегда!
Спасибо горящим глазам напротив и моим парням на сцене!" – написал о событии музыкант на своей странице в соцсети.
На фестивале расположились не только музыкальные зоны, но и различные локации по интересам – "Технологии", "Творчество", "Семья", "Видеоигры", "Спорт", "Развлечения" и "Косплей".
А в лектории поделились знаниями о производстве контента, правильном питании и российской моде.
На фестивале расположились не только музыкальные зоны, но и различные локации по интересам – "Технологии", "Творчество", "Семья", "Видеоигры", "Спорт", "Развлечения" и "Косплей".
А в лектории поделились знаниями о производстве контента, правильном питании и российской моде.
Зрителям удалось побывать на автограф-сессиях с артистами, сфотографироваться в тематических зонах, поучаствовать в конкурсах, продемонстрировать свои таланты и даже выиграть призы.
Зрителям удалось побывать на автограф-сессиях с артистами, сфотографироваться в тематических зонах, поучаствовать в конкурсах, продемонстрировать свои таланты и даже выиграть призы.
Для поклонников блогов организовали локацию, где они смогли встретиться со своими кумирами.
Фестиваль посетили популярные блогеры Карина Кросс, Валя Карнавал, Эльдар Джарахов, Настя Ивлеева, Юля Гаврилина и многие другие.
Для поклонников блогов организовали локацию, где они смогли встретиться со своими кумирами.
Фестиваль посетили популярные блогеры Карина Кросс, Валя Карнавал, Эльдар Джарахов, Настя Ивлеева, Юля Гаврилина и многие другие.
Для всех, кто не смог посетить событие очно, могли посмотреть трансляцию в официальном сообществе фестиваля "ВКонтакте".
Видео со второго дня, кстати, менее чем за сутки набрало почти восемь миллионов просмотров.
Для всех, кто не смог посетить событие очно, могли посмотреть трансляцию в официальном сообществе фестиваля "ВКонтакте".
Видео со второго дня, кстати, менее чем за сутки набрало почти восемь миллионов просмотров.