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Эксперты рассказали о будущих изменениях в визовых правилах стран Европы - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
14:20 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/vizy-1884593964.html
Эксперты рассказали о будущих изменениях в визовых правилах стран Европы
Эксперты рассказали о будущих изменениях в визовых правилах стран Европы - РИА Новости, 17.07.2023
Эксперты рассказали о будущих изменениях в визовых правилах стран Европы
Запуск анонсированных ранее биометрической системы ЕС (EES) и Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS, безвизовый въезд) вряд ли... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:20
2023-07-17T14:20
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Запуск анонсированных ранее биометрической системы ЕС (EES) и Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS, безвизовый въезд) вряд ли состоится в 2024 году, сообщает АТОР со ссылкой на неофициальный отчет бельгийских экспертов в Совете Европейского Союза.Изначально предполагалось, что базы данных EES и ETIAS будут совмещены, но теперь эксперты настаивают на их разделении, поскольку запуск биометрической Системы въезда/выезда оказался сопряжен со значительными техническими трудностями и проблемами "на местах".В отчете указано, что ряд консульств стран ЕС в странах Азии и Африки категорически отказались от идеи сбора биометрии: на это нет ни сотрудников, ни требуемого оборудования (сканеров, серверов).Первоначально планировалось, что EES вступит в действие в 2020 году, затем это было отложено до мая 2023 года, а затем до конца 2023 года. Позже eu-LISA, специализированное агентство ЕС, заявило: сроки, когда EES начнет действовать, остаются неизвестными.По оценкам бельгийских экспертов, без привязки к биометрической платформе EES система ETIAS, ориентированная на безвизовых путешественников, может быть внедрена быстрее, так как она не потребует установки в международных аэропортах ЕС специализированных электронных киосков, камер на пограничном контроле или сканеров отпечатков пальцев.В этом случае ETIAS может заработать уже в мае 2024 года. Эксперты считают, что шансов на внедрение Системы въезда/выезда весной 2024 года нет.Кроме того, стало известно, какие страны продолжат ставить штампы в паспортах даже после того, как в ЕС заработает EES. Это Ирландия и Кипр. Обе страны входят в ЕС, но не в Шенгенскую зону. Кипр не может начать процедуры присоединения из-за проблем с границей с другой половиной острова, а Ирландия отказалась присоединиться к Шенгенской зоне еще в 1985 году. При этом действие EES будет распространяться на Румынию и Болгарию, которые близки к вхождению в Шенгенскую зону. Согласно планируемой схеме, люди, въезжающие в блок из стран, не входящих в ЕС, должны будут зарегистрировать в системе EES отпечатки пальцев и фотографию со своими паспортными данными.Регистрация будет действительна три года. В течение этого срока каждый раз, когда путешественник пересекает границу ЕС (въезжает/выезжает), он обязан "отмечаться" в EES. Новшество касается, в числе прочих, граждан России, Казахстана, Армении, Белоруссии.В конечном итоге EES призвана заменить штампы в паспортах, а также помочь государствам-членам ЕС сократить незаконную миграцию и выявить, среди прочего, тех, кто нарушает сроки пребывания по визе и правила въезда.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ирландия, Кипр, Европа, Евросоюз, Шенгенская зона, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы, Шенгенская виза
Эксперты рассказали о будущих изменениях в визовых правилах стран Европы

Названы страны ЕС, которые будут ставить штампы в паспорт после внедрения электронной визы

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Запуск анонсированных ранее биометрической системы ЕС (EES) и Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS, безвизовый въезд) вряд ли состоится в 2024 году, сообщает АТОР со ссылкой на неофициальный отчет бельгийских экспертов в Совете Европейского Союза.
Изначально предполагалось, что базы данных EES и ETIAS будут совмещены, но теперь эксперты настаивают на их разделении, поскольку запуск биометрической Системы въезда/выезда оказался сопряжен со значительными техническими трудностями и проблемами "на местах".
В отчете указано, что ряд консульств стран ЕС в странах Азии и Африки категорически отказались от идеи сбора биометрии: на это нет ни сотрудников, ни требуемого оборудования (сканеров, серверов).
Первоначально планировалось, что EES вступит в действие в 2020 году, затем это было отложено до мая 2023 года, а затем до конца 2023 года. Позже eu-LISA, специализированное агентство ЕС, заявило: сроки, когда EES начнет действовать, остаются неизвестными.
По оценкам бельгийских экспертов, без привязки к биометрической платформе EES система ETIAS, ориентированная на безвизовых путешественников, может быть внедрена быстрее, так как она не потребует установки в международных аэропортах ЕС специализированных электронных киосков, камер на пограничном контроле или сканеров отпечатков пальцев.
В этом случае ETIAS может заработать уже в мае 2024 года. Эксперты считают, что шансов на внедрение Системы въезда/выезда весной 2024 года нет.
Кроме того, стало известно, какие страны продолжат ставить штампы в паспортах даже после того, как в ЕС заработает EES. Это Ирландия и Кипр. Обе страны входят в ЕС, но не в Шенгенскую зону.
Кипр не может начать процедуры присоединения из-за проблем с границей с другой половиной острова, а Ирландия отказалась присоединиться к Шенгенской зоне еще в 1985 году. При этом действие EES будет распространяться на Румынию и Болгарию, которые близки к вхождению в Шенгенскую зону.
Согласно планируемой схеме, люди, въезжающие в блок из стран, не входящих в ЕС, должны будут зарегистрировать в системе EES отпечатки пальцев и фотографию со своими паспортными данными.
Регистрация будет действительна три года. В течение этого срока каждый раз, когда путешественник пересекает границу ЕС (въезжает/выезжает), он обязан "отмечаться" в EES. Новшество касается, в числе прочих, граждан России, Казахстана, Армении, Белоруссии.
В конечном итоге EES призвана заменить штампы в паспортах, а также помочь государствам-членам ЕС сократить незаконную миграцию и выявить, среди прочего, тех, кто нарушает сроки пребывания по визе и правила въезда.
Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Эксперты рассказали, как изменится получение национальных виз стран ЕС
19 июня, 13:29
 
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