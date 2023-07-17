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Эксперты рассказали о будущих изменениях в визовых правилах стран Европы

Эксперты рассказали о будущих изменениях в визовых правилах стран Европы - РИА Новости, 17.07.2023

Эксперты рассказали о будущих изменениях в визовых правилах стран Европы

Запуск анонсированных ранее биометрической системы ЕС (EES) и Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS, безвизовый въезд) вряд ли... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:20

2023-07-17T14:20

2023-07-17T14:20

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Запуск анонсированных ранее биометрической системы ЕС (EES) и Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS, безвизовый въезд) вряд ли состоится в 2024 году, сообщает АТОР со ссылкой на неофициальный отчет бельгийских экспертов в Совете Европейского Союза.Изначально предполагалось, что базы данных EES и ETIAS будут совмещены, но теперь эксперты настаивают на их разделении, поскольку запуск биометрической Системы въезда/выезда оказался сопряжен со значительными техническими трудностями и проблемами "на местах".В отчете указано, что ряд консульств стран ЕС в странах Азии и Африки категорически отказались от идеи сбора биометрии: на это нет ни сотрудников, ни требуемого оборудования (сканеров, серверов).Первоначально планировалось, что EES вступит в действие в 2020 году, затем это было отложено до мая 2023 года, а затем до конца 2023 года. Позже eu-LISA, специализированное агентство ЕС, заявило: сроки, когда EES начнет действовать, остаются неизвестными.По оценкам бельгийских экспертов, без привязки к биометрической платформе EES система ETIAS, ориентированная на безвизовых путешественников, может быть внедрена быстрее, так как она не потребует установки в международных аэропортах ЕС специализированных электронных киосков, камер на пограничном контроле или сканеров отпечатков пальцев.В этом случае ETIAS может заработать уже в мае 2024 года. Эксперты считают, что шансов на внедрение Системы въезда/выезда весной 2024 года нет.Кроме того, стало известно, какие страны продолжат ставить штампы в паспортах даже после того, как в ЕС заработает EES. Это Ирландия и Кипр. Обе страны входят в ЕС, но не в Шенгенскую зону. Кипр не может начать процедуры присоединения из-за проблем с границей с другой половиной острова, а Ирландия отказалась присоединиться к Шенгенской зоне еще в 1985 году. При этом действие EES будет распространяться на Румынию и Болгарию, которые близки к вхождению в Шенгенскую зону. Согласно планируемой схеме, люди, въезжающие в блок из стран, не входящих в ЕС, должны будут зарегистрировать в системе EES отпечатки пальцев и фотографию со своими паспортными данными.Регистрация будет действительна три года. В течение этого срока каждый раз, когда путешественник пересекает границу ЕС (въезжает/выезжает), он обязан "отмечаться" в EES. Новшество касается, в числе прочих, граждан России, Казахстана, Армении, Белоруссии.В конечном итоге EES призвана заменить штампы в паспортах, а также помочь государствам-членам ЕС сократить незаконную миграцию и выявить, среди прочего, тех, кто нарушает сроки пребывания по визе и правила въезда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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