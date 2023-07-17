https://ria.ru/20230717/vintovka-1884514609.html

В России начинается производство новой снайперской винтовки "Зверобой"

В России начинается производство новой снайперской винтовки "Зверобой" - РИА Новости, 17.07.2023

В России начинается производство новой снайперской винтовки "Зверобой"

В России начинается производство новой самозарядной снайперской винтовки "Зверобой", сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T03:07

2023-07-17T03:07

2023-07-17T09:40

безопасность

технологии

россия

таруса

калужская область

владислав лобаев

lobaev arms

новое оружие россии

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В России начинается производство новой самозарядной снайперской винтовки "Зверобой", сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев."Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск "самозарядки" в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. Рабочее название проекта "Зверобой" мы выбрали по итогам "народного голосования" в соцсетях. Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела", — сказал он.Собеседник агентства отметил, что ускорение старта производства новой "самозарядки" стало возможным благодаря тому, что Lobaev Arms разработал и уже серийно выпускает патрон калибра Cheytac, полностью состоящий из отечественных комплектующих.Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) стала первым в истории России частным оборонным предприятием.Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании выступает "Сумрак" — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при "рекордной" стрельбе — 4,2 километра).

https://ria.ru/20221014/sistema-1823911998.html

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безопасность, технологии, россия, таруса, калужская область, владислав лобаев, lobaev arms