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В России начинается производство новой снайперской винтовки "Зверобой"
В России начинается производство новой снайперской винтовки "Зверобой" - РИА Новости, 17.07.2023
В России начинается производство новой снайперской винтовки "Зверобой"
В России начинается производство новой самозарядной снайперской винтовки "Зверобой", сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T03:07
2023-07-17T03:07
2023-07-17T09:40
безопасность
технологии
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владислав лобаев
lobaev arms
новое оружие россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В России начинается производство новой самозарядной снайперской винтовки "Зверобой", сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев."Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск "самозарядки" в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. Рабочее название проекта "Зверобой" мы выбрали по итогам "народного голосования" в соцсетях. Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела", — сказал он.Собеседник агентства отметил, что ускорение старта производства новой "самозарядки" стало возможным благодаря тому, что Lobaev Arms разработал и уже серийно выпускает патрон калибра Cheytac, полностью состоящий из отечественных комплектующих.Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) стала первым в истории России частным оборонным предприятием.Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании выступает "Сумрак" — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при "рекордной" стрельбе — 4,2 километра).
https://ria.ru/20221014/sistema-1823911998.html
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безопасность, технологии, россия, таруса, калужская область, владислав лобаев, lobaev arms
Безопасность, Технологии, Россия, Таруса, Калужская область, Владислав Лобаев, Lobaev Arms, Новое оружие России
В России начинается производство новой снайперской винтовки "Зверобой"
Lobaev Arms: неопытные снайперы могут поражать "Зверобоем" цели на расстоянии 2 километров