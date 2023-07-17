https://ria.ru/20230717/video-1884664052.html

НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту

НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:56

2023-07-17T14:56

2023-07-17T15:21

специальная военная операция на украине

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту.На кадрах можно увидеть строителей, прибывшими на место подрыва, и пассажирский поезд, который проходит по железнодорожному мосту мимо места теракта.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/ataka-1884546634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, происшествия