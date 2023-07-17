https://ria.ru/20230717/video-1884664052.html
НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту
НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:56
2023-07-17T14:56
2023-07-17T15:21
специальная военная операция на украине
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту.На кадрах можно увидеть строителей, прибывшими на место подрыва, и пассажирский поезд, который проходит по железнодорожному мосту мимо места теракта.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/ataka-1884546634.html
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Обстановка на Крымском мосту
Обстановка на Крымском мосту
2023-07-17T14:56
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национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту
НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту после теракта