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НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 17.07.2023 (обновлено: 15:21 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/video-1884664052.html
НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту
НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:56
2023-07-17T15:21
специальная военная операция на украине
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту.На кадрах можно увидеть строителей, прибывшими на место подрыва, и пассажирский поезд, который проходит по железнодорожному мосту мимо места теракта.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/ataka-1884546634.html
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Обстановка на Крымском мосту
Обстановка на Крымском мосту
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национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту

НАК опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту после теракта

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с актуальной обстановкой на Крымском мосту.
На кадрах можно увидеть строителей, прибывшими на место подрыва, и пассажирский поезд, который проходит по железнодорожному мосту мимо места теракта.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Захарова высказалась об атаке на Крымский мост
10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеНациональный антитеррористический комитет РФЧП на Крымском мостуПроисшествия
 
 
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