https://ria.ru/20230717/video-1884602000.html

В ООН изучат видео расстрела ВСУ машины с мирными жителями под Угледаром

В ООН изучат видео расстрела ВСУ машины с мирными жителями под Угледаром - РИА Новости, 17.07.2023

В ООН изучат видео расстрела ВСУ машины с мирными жителями под Угледаром

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине изучает видео, на котором украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:44

2023-07-17T12:44

2023-07-17T12:44

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ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине изучает видео, на котором украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями, сообщили РИА Новости в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "Коллеги из нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине сообщили, что им известно об этой видеозаписи. Они изучают ее, но на данный момент не могут высказаться о ее подлинности", - сообщила пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Троссел. Ранее в распоряжение РИА Новости попала видеозапись, на которой видно, как диверсионно-разведывательная группировка на украинском броневике "Казак-2" пытается занять позиции в "серой зоне" на угледарском направлении. Они маскируют броневик в лесопосадке, а сами рассредоточиваются по территории. В какой-то момент мимо них проезжает легковой автомобиль с мирными жителями. Боевики выходят на дорогу и в упор расстреливают машину с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке. Они хотят увезти туда же автомобиль, но по ним начинает бить артиллерия ВС РФ, вынуждая их отходить.

https://ria.ru/20230712/prestuplenie-1883649939.html

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в мире, украина, оон, вооруженные силы украины