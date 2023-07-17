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В ООН изучат видео расстрела ВСУ машины с мирными жителями под Угледаром - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/video-1884602000.html
В ООН изучат видео расстрела ВСУ машины с мирными жителями под Угледаром
В ООН изучат видео расстрела ВСУ машины с мирными жителями под Угледаром - РИА Новости, 17.07.2023
В ООН изучат видео расстрела ВСУ машины с мирными жителями под Угледаром
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине изучает видео, на котором украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:44
2023-07-17T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине изучает видео, на котором украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями, сообщили РИА Новости в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "Коллеги из нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине сообщили, что им известно об этой видеозаписи. Они изучают ее, но на данный момент не могут высказаться о ее подлинности", - сообщила пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Троссел. Ранее в распоряжение РИА Новости попала видеозапись, на которой видно, как диверсионно-разведывательная группировка на украинском броневике "Казак-2" пытается занять позиции в "серой зоне" на угледарском направлении. Они маскируют броневик в лесопосадке, а сами рассредоточиваются по территории. В какой-то момент мимо них проезжает легковой автомобиль с мирными жителями. Боевики выходят на дорогу и в упор расстреливают машину с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке. Они хотят увезти туда же автомобиль, но по ним начинает бить артиллерия ВС РФ, вынуждая их отходить.
https://ria.ru/20230712/prestuplenie-1883649939.html
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в мире, украина, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Вооруженные силы Украины
В ООН изучат видео расстрела ВСУ машины с мирными жителями под Угледаром

Миссия ООН изучит видео расстрела украинской ДРГ машины с мирными жителями под Угледаром

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине изучает видео, на котором украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями, сообщили РИА Новости в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«
"Коллеги из нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине сообщили, что им известно об этой видеозаписи. Они изучают ее, но на данный момент не могут высказаться о ее подлинности", - сообщила пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Троссел.
Ранее в распоряжение РИА Новости попала видеозапись, на которой видно, как диверсионно-разведывательная группировка на украинском броневике "Казак-2" пытается занять позиции в "серой зоне" на угледарском направлении. Они маскируют броневик в лесопосадке, а сами рассредоточиваются по территории.
В какой-то момент мимо них проезжает легковой автомобиль с мирными жителями. Боевики выходят на дорогу и в упор расстреливают машину с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке. Они хотят увезти туда же автомобиль, но по ним начинает бить артиллерия ВС РФ, вынуждая их отходить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНВооруженные силы Украины
 
 
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