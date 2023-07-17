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Путин призвал всесторонне оценить ущерб от теракта на Крымском мосту

Путин призвал всесторонне оценить ущерб от теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Путин призвал всесторонне оценить ущерб от теракта на Крымском мосту

Нужно всесторонне оценить ущерб от теракта на Крымском мосту и максимально оперативно восстановить всё, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:32

2023-07-17T20:32

2023-07-17T20:32

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

россия

киев

украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нужно всесторонне оценить ущерб от теракта на Крымском мосту и максимально оперативно восстановить всё, сообщил президент России Владимир Путин. "Нужно всесторонне оценить нанесенный ущерб и максимально оперативно начать восстановительные работы", - сказал Путин на совещании, посвященном ситуации на Крымском мосту. Также президент попросил доложить, как идет концентрация необходимой техники и специалистов, нужно ли привлекать дополнительные силы и средства. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

россия

киев

украина

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владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, россия, киев, украина