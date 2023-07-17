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Примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не определили

Примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не определили - РИА Новости, 17.07.2023

Примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не определили

Примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не подсчитан, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:21

2023-07-17T20:21

2023-07-17T20:21

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

чп на крымском мосту

следственный комитет россии (ск рф)

марат хуснуллин

происшествия

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ТАМАНЬ (Краснодарский край), 17 июл - РИА Новости. Примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не подсчитан, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам. "Нет, ещё пока не подсчитали, пока считаем количество людей, количество материалов необходимых для работы", - прокомментировал Хусннулин, отвечая на вопрос журналистов, подсчитан ли примерный ущерб после теракта на Крымском мосту. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

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россия, киев, украина, чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), марат хуснуллин, происшествия