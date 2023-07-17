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В Unilever ответили на вопрос о планах по русификации своих брендов - РИА Новости, 17.07.2023
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18:21 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/unilever-1884721685.html
В Unilever ответили на вопрос о планах по русификации своих брендов
В Unilever ответили на вопрос о планах по русификации своих брендов - РИА Новости, 17.07.2023
В Unilever ответили на вопрос о планах по русификации своих брендов
Производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever пока не планирует русифицировать свои бренды в России или как-то еще менять их, рассказала... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:21
2023-07-17T18:21
unilever
экономика
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever пока не планирует русифицировать свои бренды в России или как-то еще менять их, рассказала журналистам директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина. "Мы одни из локализованных производителей… на сегодняшний день планов по изменению наших брендов у нас нет и наша главная задача продолжать работать, соблюдать требования законодательства, производить продукцию для нашего потребителя", - заявила она, отвечая на вопрос РИА Новости о планах компании по русификации своих продуктов в стране. В начале июля Антюшина также сообщала агентству, что заводы и офисы Unilever в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны. До этого украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло британскую Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка. Как утверждает нацагентство, компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение последнего года прибыль Unilever Russia удвоилась с 56 миллионов евро в 2021 году до 108 миллионов евро в прошлом году. В марте прошлого года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
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unilever, экономика, россия
Unilever, Экономика, Россия
В Unilever ответили на вопрос о планах по русификации своих брендов

В компании Unilever заявили, что пока не планируют русифицировать свои бренды

© РИА Новости / Максим БлиновОфис компании Unilever
Офис компании Unilever - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Офис компании Unilever. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever пока не планирует русифицировать свои бренды в России или как-то еще менять их, рассказала журналистам директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина.
«
"Мы одни из локализованных производителей… на сегодняшний день планов по изменению наших брендов у нас нет и наша главная задача продолжать работать, соблюдать требования законодательства, производить продукцию для нашего потребителя", - заявила она, отвечая на вопрос РИА Новости о планах компании по русификации своих продуктов в стране.
В начале июля Антюшина также сообщала агентству, что заводы и офисы Unilever в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны.
До этого украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло британскую Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка. Как утверждает нацагентство, компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение последнего года прибыль Unilever Russia удвоилась с 56 миллионов евро в 2021 году до 108 миллионов евро в прошлом году.
В марте прошлого года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
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