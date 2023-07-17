https://ria.ru/20230717/unilever-1884721685.html

В Unilever ответили на вопрос о планах по русификации своих брендов

В Unilever ответили на вопрос о планах по русификации своих брендов - РИА Новости, 17.07.2023

В Unilever ответили на вопрос о планах по русификации своих брендов

Производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever пока не планирует русифицировать свои бренды в России или как-то еще менять их, рассказала... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:21

2023-07-17T18:21

2023-07-17T18:21

unilever

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817864024_0:67:3522:2048_1920x0_80_0_0_690e03a82352cbbd824bae02c19a57be.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever пока не планирует русифицировать свои бренды в России или как-то еще менять их, рассказала журналистам директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина. "Мы одни из локализованных производителей… на сегодняшний день планов по изменению наших брендов у нас нет и наша главная задача продолжать работать, соблюдать требования законодательства, производить продукцию для нашего потребителя", - заявила она, отвечая на вопрос РИА Новости о планах компании по русификации своих продуктов в стране. В начале июля Антюшина также сообщала агентству, что заводы и офисы Unilever в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны. До этого украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло британскую Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка. Как утверждает нацагентство, компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение последнего года прибыль Unilever Russia удвоилась с 56 миллионов евро в 2021 году до 108 миллионов евро в прошлом году. В марте прошлого года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.

https://ria.ru/20230610/essity-1877382438.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

unilever, экономика, россия