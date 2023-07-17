https://ria.ru/20230717/ukraina-1884757093.html

"На волоске от смерти". В США испугались внешнего вида Зеленского

"На волоске от смерти". В США испугались внешнего вида Зеленского - РИА Новости, 17.07.2023

"На волоске от смерти". В США испугались внешнего вида Зеленского

Изможденный внешний вид Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО указывает на его тяжелое состояние, написал бывший федеральный прокурор, обозреватель... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:55

2023-07-17T22:55

2023-07-17T23:55

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Изможденный внешний вид Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО указывает на его тяжелое состояние, написал бывший федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри в статье для American Spectator."На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, состоявшейся на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти", — отметил он.По словам журналиста, ВСУ находятся в отчаянном положении из-за нехватки боеприпасов, которые западные союзники оказались не в состоянии предоставить. А решение Джо Байдена передать украинской армии кассетные бомбы лишь доказывает, что киевский режим столкнулся с серьезными проблемами на передовой."Может быть, Украина не имеет реальных перспектив вернуть себе территории? Возможно ли, что экономические санкции не поставили Россию на колени? Неужели у США и НАТО заканчиваются деньги, материальные средства и оружие?" — задается вопросами Пэрри.Несмотря на огромное количество натовской техники, украинское контрнаступление застопорилось: бойцы ВСУ не смогли прорвать ни один из трех оборонительных рубежей, возведенных российскими войсками, резюмировал обозреватель.

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html

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