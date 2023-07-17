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"На волоске от смерти". В США испугались внешнего вида Зеленского - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 17.07.2023 (обновлено: 23:55 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884757093.html
"На волоске от смерти". В США испугались внешнего вида Зеленского
"На волоске от смерти". В США испугались внешнего вида Зеленского - РИА Новости, 17.07.2023
"На волоске от смерти". В США испугались внешнего вида Зеленского
Изможденный внешний вид Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО указывает на его тяжелое состояние, написал бывший федеральный прокурор, обозреватель... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:55
2023-07-17T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вильнюс
россия
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Изможденный внешний вид Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО указывает на его тяжелое состояние, написал бывший федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри в статье для American Spectator."На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, состоявшейся на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти", — отметил он.По словам журналиста, ВСУ находятся в отчаянном положении из-за нехватки боеприпасов, которые западные союзники оказались не в состоянии предоставить. А решение Джо Байдена передать украинской армии кассетные бомбы лишь доказывает, что киевский режим столкнулся с серьезными проблемами на передовой."Может быть, Украина не имеет реальных перспектив вернуть себе территории? Возможно ли, что экономические санкции не поставили Россию на колени? Неужели у США и НАТО заканчиваются деньги, материальные средства и оружие?" — задается вопросами Пэрри.Несмотря на огромное количество натовской техники, украинское контрнаступление застопорилось: бойцы ВСУ не смогли прорвать ни один из трех оборонительных рубежей, возведенных российскими войсками, резюмировал обозреватель.
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html
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в мире, украина, вильнюс, россия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
"На волоске от смерти". В США испугались внешнего вида Зеленского

TAS: изможденный вид Зеленского на саммите НАТО свидетельствует о тяжелом положении ВСУ

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Изможденный внешний вид Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО указывает на его тяжелое состояние, написал бывший федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри в статье для American Spectator.
«
"На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, состоявшейся на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти", — отметил он.
По словам журналиста, ВСУ находятся в отчаянном положении из-за нехватки боеприпасов, которые западные союзники оказались не в состоянии предоставить. А решение Джо Байдена передать украинской армии кассетные бомбы лишь доказывает, что киевский режим столкнулся с серьезными проблемами на передовой.
"Может быть, Украина не имеет реальных перспектив вернуть себе территории? Возможно ли, что экономические санкции не поставили Россию на колени? Неужели у США и НАТО заканчиваются деньги, материальные средства и оружие?" — задается вопросами Пэрри.
Несмотря на огромное количество натовской техники, украинское контрнаступление застопорилось: бойцы ВСУ не смогли прорвать ни один из трех оборонительных рубежей, возведенных российскими войсками, резюмировал обозреватель.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара
Вчера, 18:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВильнюсРоссияВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
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