https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html

Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара

Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара - РИА Новости, 17.07.2023

Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара

Украинские войска не смогу получить преимущество на передовой даже в случае новых поставок систем ПВО, написал обозреватель Габриэль Хонрада в статье для Asia... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:20

2023-07-17T18:20

2023-07-17T18:49

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские войска не смогу получить преимущество на передовой даже в случае новых поставок систем ПВО, написал обозреватель Габриэль Хонрада в статье для Asia Times."Противовоздушная оборона Украины подвергалась последовательным ракетным и беспилотным атакам России, что привело к истощению и ее без того ограниченных ракетных запасов", — отметил он.Российские войска способны наносить высокоточные удары по военным объектам противника. В результате таких воздушных рейдов украинские системы ПВО оказались в критическом состоянии, пояснил журналист.По его мнению, даже если НАТО передаст ВСУ бывшие тайваньские и другие комплексы противовоздушной обороны, это не поможет застопорившемуся украинскому контрнаступлению. Россия уже доказала, что готова наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике, резюмировал Хонрада.

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884663190.html

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