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Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 17.07.2023 (обновлено: 18:49 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара - РИА Новости, 17.07.2023
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара
Украинские войска не смогу получить преимущество на передовой даже в случае новых поставок систем ПВО, написал обозреватель Габриэль Хонрада в статье для Asia... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:20
2023-07-17T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские войска не смогу получить преимущество на передовой даже в случае новых поставок систем ПВО, написал обозреватель Габриэль Хонрада в статье для Asia Times."Противовоздушная оборона Украины подвергалась последовательным ракетным и беспилотным атакам России, что привело к истощению и ее без того ограниченных ракетных запасов", — отметил он.Российские войска способны наносить высокоточные удары по военным объектам противника. В результате таких воздушных рейдов украинские системы ПВО оказались в критическом состоянии, пояснил журналист.По его мнению, даже если НАТО передаст ВСУ бывшие тайваньские и другие комплексы противовоздушной обороны, это не поможет застопорившемуся украинскому контрнаступлению. Россия уже доказала, что готова наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике, резюмировал Хонрада.
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884663190.html
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в мире, украина, москва, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара

AT: украинские системы ПВО оказались в критическом состоянии после ударов ВС России

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские войска не смогу получить преимущество на передовой даже в случае новых поставок систем ПВО, написал обозреватель Габриэль Хонрада в статье для Asia Times.
"Противовоздушная оборона Украины подвергалась последовательным ракетным и беспилотным атакам России, что привело к истощению и ее без того ограниченных ракетных запасов", — отметил он.
Российские войска способны наносить высокоточные удары по военным объектам противника. В результате таких воздушных рейдов украинские системы ПВО оказались в критическом состоянии, пояснил журналист.
По его мнению, даже если НАТО передаст ВСУ бывшие тайваньские и другие комплексы противовоздушной обороны, это не поможет застопорившемуся украинскому контрнаступлению. Россия уже доказала, что готова наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике, резюмировал Хонрада.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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