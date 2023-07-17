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Все изменится за минуту. В США испугались поворотного момента на Украине
Все изменится за минуту. В США испугались поворотного момента на Украине - РИА Новости, 17.07.2023
Все изменится за минуту. В США испугались поворотного момента на Украине
Соединенные Штаты могут спровоцировать обострение ситуации на Украине и оказаться в эпицентре военных действий за считанные минуты, заявил бывший советник главы РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:50
2023-07-17T14:50
2023-07-17T16:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты могут спровоцировать обострение ситуации на Украине и оказаться в эпицентре военных действий за считанные минуты, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Для американской элиты неким преимуществом было то, что они могли играть жизнями людей, при этом не подвергая своих граждан опасности, но это, как я уже говорил, может резко измениться всего за одну или две минуты", — отметил он.Макгрегор предупреждает, что одного опрометчивого шага Белого дома будет достаточно, чтобы спровоцировать опасную эскалацию конфликта. Кроме того, Вашингтон уже давно потерял контроль над развитием ситуации в бывшей советской республике, заметил он.По словам полковника, официальное вступление США в конфликт привело бы к серьезным последствиям, так как простые американцы мало что понимают о происходящем в восточноевропейском государстве. Многие из них даже элементарно не смогут показать Украину на карте мире, резюмировал офицер.
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884483778.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Все изменится за минуту. В США испугались поворотного момента на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут спровоцировать эскалацию на Украине за минуты