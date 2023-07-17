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Нарывается. В Сети ужаснулись новому заявлению Зеленского о России
Нарывается. В Сети ужаснулись новому заявлению Зеленского о России - РИА Новости, 17.07.2023
Нарывается. В Сети ужаснулись новому заявлению Зеленского о России
Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось, что украинцы должны вытеснить российских военных со всей РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:09
2023-07-17T13:09
2023-07-17T15:44
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
владимир путин
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нато
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось, что украинцы должны вытеснить российских военных со всей территории страны. "Все началось с того, что Украину манили вступить в НАТО, чтобы раздразнить Россию. Теперь мы все втянуты в это", — написал один из комментаторов. "Пора это прекращать, а не пытаться усугубить конфликт", — поддержал другой."Все началось с вашего отказа соблюдать Минские соглашения", — напомнил третий. "Лучше уже сейчас начинать переговоры, иначе потом будет уже поздно", — поделился мнением еще один пользователь. "Хватит идти на поводу у США", — заключили читатели. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230717/putin-1884555126.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев
Нарывается. В Сети ужаснулись новому заявлению Зеленского о России
Пользователи Twitter призвали Зеленского завершить конфликт после его слов о России
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось, что украинцы должны вытеснить российских военных со всей территории страны.
"Все началось с того, что Украину манили вступить в НАТО, чтобы раздразнить Россию. Теперь мы все втянуты в это", — написал один из комментаторов.
"Пять пунктов". В США рассказали о тайной стратегии Путина по Украине
"Пора это прекращать, а не пытаться усугубить конфликт", — поддержал другой.
"Все началось с вашего отказа соблюдать Минские соглашения", — напомнил третий.
"Лучше уже сейчас начинать переговоры, иначе потом будет уже поздно", — поделился мнением еще один пользователь.
"Хватит идти на поводу у США", — заключили читатели.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО
и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин
, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Он готовится. В Китае увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина