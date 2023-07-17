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Вице-спикер Госдумы предположил, почему Киев перешел к терактам - РИА Новости, 17.07.2023
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11:05 17.07.2023 (обновлено: 11:16 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884559531.html
Вице-спикер Госдумы предположил, почему Киев перешел к терактам
Вице-спикер Госдумы предположил, почему Киев перешел к терактам - РИА Новости, 17.07.2023
Вице-спикер Госдумы предположил, почему Киев перешел к терактам
Киев после провального контрнаступления перешел к терактам, заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов РИА Новости, комментируя атаку Украины на Крымский... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:05
2023-07-17T11:16
госдума рф
происшествия
россия
борис чернышов (депутат)
украина
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Киев после провального контрнаступления перешел к терактам, заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов РИА Новости, комментируя атаку Украины на Крымский мост."Украина в очередной раз атаковала гражданский объект. После провального "контрнаступа" и холодного приема на саммите НАТО киевские власти вернулись к своей любимой тактике: ударам по безоружным мирным людям… Атака Крымского моста – это теракт. Погибли гражданские", - сказал Чернышов.По его словам, разобраться в происшедшем предстоит экспертам, но вполне очевидно, "чья грязная лапа приложилась к этому ЧП". Парламентарий выразил уверенность в необходимости жестких ответных мер."Глубоко соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, крымчанам – мужества и выдержки. Самое главное – сохранять спокойствие и дать компетентным органам сделать свою работу. Вылазки диверсантов нацелены в первую очередь на то, чтобы посеять панику. Не доставим им такой радости. Мост выстоял. И мы выстоим", - также сказал Чернышов.
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госдума рф, происшествия, россия, борис чернышов (депутат), украина, чп на крымском мосту
Госдума РФ, Происшествия, Россия, Борис Чернышов (депутат), Украина, ЧП на Крымском мосту
Вице-спикер Госдумы предположил, почему Киев перешел к терактам

Вице-спикер Госдумы Чернышов: Киев перешел к терактам после провала контрнаступления

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Киев после провального контрнаступления перешел к терактам, заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов РИА Новости, комментируя атаку Украины на Крымский мост.
"Украина в очередной раз атаковала гражданский объект. После провального "контрнаступа" и холодного приема на саммите НАТО киевские власти вернулись к своей любимой тактике: ударам по безоружным мирным людям… Атака Крымского моста – это теракт. Погибли гражданские", - сказал Чернышов.
По его словам, разобраться в происшедшем предстоит экспертам, но вполне очевидно, "чья грязная лапа приложилась к этому ЧП". Парламентарий выразил уверенность в необходимости жестких ответных мер.
"Глубоко соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, крымчанам – мужества и выдержки. Самое главное – сохранять спокойствие и дать компетентным органам сделать свою работу. Вылазки диверсантов нацелены в первую очередь на то, чтобы посеять панику. Не доставим им такой радости. Мост выстоял. И мы выстоим", - также сказал Чернышов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Захарова высказалась об атаке на Крымский мост
10:15
 
Госдума РФПроисшествияРоссияБорис Чернышов (депутат)УкраинаЧП на Крымском мосту
 
 
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