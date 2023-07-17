https://ria.ru/20230717/ukraina-1884559531.html

Вице-спикер Госдумы предположил, почему Киев перешел к терактам

Вице-спикер Госдумы предположил, почему Киев перешел к терактам - РИА Новости, 17.07.2023

Вице-спикер Госдумы предположил, почему Киев перешел к терактам

Киев после провального контрнаступления перешел к терактам, заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов РИА Новости, комментируя атаку Украины на Крымский... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:05

2023-07-17T11:05

2023-07-17T11:16

госдума рф

происшествия

россия

борис чернышов (депутат)

украина

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Киев после провального контрнаступления перешел к терактам, заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов РИА Новости, комментируя атаку Украины на Крымский мост."Украина в очередной раз атаковала гражданский объект. После провального "контрнаступа" и холодного приема на саммите НАТО киевские власти вернулись к своей любимой тактике: ударам по безоружным мирным людям… Атака Крымского моста – это теракт. Погибли гражданские", - сказал Чернышов.По его словам, разобраться в происшедшем предстоит экспертам, но вполне очевидно, "чья грязная лапа приложилась к этому ЧП". Парламентарий выразил уверенность в необходимости жестких ответных мер."Глубоко соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, крымчанам – мужества и выдержки. Самое главное – сохранять спокойствие и дать компетентным органам сделать свою работу. Вылазки диверсантов нацелены в первую очередь на то, чтобы посеять панику. Не доставим им такой радости. Мост выстоял. И мы выстоим", - также сказал Чернышов.

https://ria.ru/20230717/ataka-1884546634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, происшествия, россия, борис чернышов (депутат), украина, чп на крымском мосту