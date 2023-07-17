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Американский эксперт назвал величайшую угрозу существованию человечества - РИА Новости, 17.07.2023
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03:40 17.07.2023 (обновлено: 10:36 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ugroza-1884515502.html
Американский эксперт назвал величайшую угрозу существованию человечества
Американский эксперт назвал величайшую угрозу существованию человечества - РИА Новости, 17.07.2023
Американский эксперт назвал величайшую угрозу существованию человечества
Североатлантический альянс представляет собой величайшую угрозу для человечества, заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T03:40
2023-07-17T10:36
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс представляет собой величайшую угрозу для человечества, заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас в статье для Global Times.&quot;Вся суть в том, что, хотя силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности, именно сегодня важно, чтобы мировая общественность признала НАТО угрозой миру и безопасности человечества. Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида&quot;, — написал он.По мнению эксперта, Североатлантический альянс заслуживает называться "преступной организацией". С 1997 года он стал "геополитическим гигантом", который стремился подчинить себе весь мир, подчеркнул де Зайас. Тем не менее, полагает он, любой трибунал, у которого есть соответствующая юрисдикция, может судить военнослужащих НАТО в соответствии с общепризнанными законами. Это, заключил автор, возможно благодаря тому, что многочисленные нарушения натовскими силами Гаагской и Женевской конвенций хорошо задокументированы.
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в мире, европа, дмитрий песков, москва, нато, оон
В мире, Европа, Дмитрий Песков, Москва, НАТО, ООН
Американский эксперт назвал величайшую угрозу существованию человечества

Бывший эксперт СПЧ ООН де Зайас назвал НАТО величайшей угрозой существованию человечества

CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, GermanyСолдаты армии США во время учений НАТО в Европе "Союзный дух" на полигоне Хоэнфельс в Германии.
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе Союзный дух на полигоне Хоэнфельс в Германии. - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, Germany
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе "Союзный дух" на полигоне Хоэнфельс в Германии.. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс представляет собой величайшую угрозу для человечества, заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас в статье для Global Times.
«

"Вся суть в том, что, хотя силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности, именно сегодня важно, чтобы мировая общественность признала НАТО угрозой миру и безопасности человечества. Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида", — написал он.

По мнению эксперта, Североатлантический альянс заслуживает называться "преступной организацией". С 1997 года он стал "геополитическим гигантом", который стремился подчинить себе весь мир, подчеркнул де Зайас.
Тем не менее, полагает он, любой трибунал, у которого есть соответствующая юрисдикция, может судить военнослужащих НАТО в соответствии с общепризнанными законами. Это, заключил автор, возможно благодаря тому, что многочисленные нарушения натовскими силами Гаагской и Женевской конвенций хорошо задокументированы.
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