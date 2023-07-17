Американский эксперт назвал величайшую угрозу существованию человечества
Бывший эксперт СПЧ ООН де Зайас назвал НАТО величайшей угрозой существованию человечества
CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, GermanyСолдаты армии США во время учений НАТО в Европе "Союзный дух" на полигоне Хоэнфельс в Германии.
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе "Союзный дух" на полигоне Хоэнфельс в Германии.. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс представляет собой величайшую угрозу для человечества, заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас в статье для Global Times.
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"Вся суть в том, что, хотя силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности, именно сегодня важно, чтобы мировая общественность признала НАТО угрозой миру и безопасности человечества. Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида", — написал он.
По мнению эксперта, Североатлантический альянс заслуживает называться "преступной организацией". С 1997 года он стал "геополитическим гигантом", который стремился подчинить себе весь мир, подчеркнул де Зайас.
Тем не менее, полагает он, любой трибунал, у которого есть соответствующая юрисдикция, может судить военнослужащих НАТО в соответствии с общепризнанными законами. Это, заключил автор, возможно благодаря тому, что многочисленные нарушения натовскими силами Гаагской и Женевской конвенций хорошо задокументированы.