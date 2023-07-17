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Американский эксперт назвал величайшую угрозу существованию человечества

Американский эксперт назвал величайшую угрозу существованию человечества - РИА Новости, 17.07.2023

Американский эксперт назвал величайшую угрозу существованию человечества

Североатлантический альянс представляет собой величайшую угрозу для человечества, заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T03:40

2023-07-17T03:40

2023-07-17T10:36

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс представляет собой величайшую угрозу для человечества, заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас в статье для Global Times."Вся суть в том, что, хотя силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности, именно сегодня важно, чтобы мировая общественность признала НАТО угрозой миру и безопасности человечества. Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида", — написал он.По мнению эксперта, Североатлантический альянс заслуживает называться "преступной организацией". С 1997 года он стал "геополитическим гигантом", который стремился подчинить себе весь мир, подчеркнул де Зайас. Тем не менее, полагает он, любой трибунал, у которого есть соответствующая юрисдикция, может судить военнослужащих НАТО в соответствии с общепризнанными законами. Это, заключил автор, возможно благодаря тому, что многочисленные нарушения натовскими силами Гаагской и Женевской конвенций хорошо задокументированы.

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в мире, европа, дмитрий песков, москва, нато, оон