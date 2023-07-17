https://ria.ru/20230717/udar-1884642074.html
Удар по Крымскому мосту нанесли из зернового коридора, считают в ДНР
Удар по Крымскому мосту нанесли из зернового коридора, считают в ДНР - РИА Новости, 17.07.2023
Удар по Крымскому мосту нанесли из зернового коридора, считают в ДНР
Удары по Крымскому мосту, вероятнее всего, Киев нанес с использованием морского коридора, предназначенного для перевозки зерна, считает советник врио главы ДНР... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:42
2023-07-17T13:42
2023-07-17T13:42
специальная военная операция на украине
ян гагин
чп на крымском мосту
происшествия
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Удары по Крымскому мосту, вероятнее всего, Киев нанес с использованием морского коридора, предназначенного для перевозки зерна, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. Об этом он заявил в эфире Первого канала.Ранее в разговоре с РИА Новости Гагин предположил, что Украина нанесла удар по крымскому мосту натовскими беспилотниками-брандерами. "Вероятнее всего, эти удары были нанесены из того самого зернового коридора, как это было уже неоднократно сделано противником", - сказал Гагин. По его мнению, после произошедшего будет выстроена новая тактика обороны моста. Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы РФ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
https://ria.ru/20230717/most-1884578582.html
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ян гагин, чп на крымском мосту, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
Удар по Крымскому мосту нанесли из зернового коридора, считают в ДНР
Советник врио главы ДНР Гагин: удар по Крымскому мосту нанесли из зернового коридора