https://ria.ru/20230717/udar-1884563187.html

Удар по Крымскому мосту нанесли натовскими беспилотниками, считают в ДНР

Удар по Крымскому мосту нанесли натовскими беспилотниками, считают в ДНР - РИА Новости, 17.07.2023

Удар по Крымскому мосту нанесли натовскими беспилотниками, считают в ДНР

Советник и.о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что Украина нанесла удар по крымскому мосту НАТОвскими беспилотниками-брандерами. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:22

2023-07-17T11:22

2023-07-17T11:22

специальная военная операция на украине

ян гагин

теракт на крымском мосту

республика крым

нато

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Советник и.о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что Украина нанесла удар по крымскому мосту НАТОвскими беспилотниками-брандерами. "Сегодня ночью произошел удар по Крымскому мосту, считаю это террористическим актом, очередным терактом террористической организацией "Украина", так называемым украинским режимом Зеленского, за который уже взяли на себя ответственность и СБУ и ВМФ Украины", - сказал Гагин РИА Новости. "Что произошло? Произошел удар… с помощью брандеров - это беспилотные аппараты надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО, потому что на Украине производства таких аппаратов нет. Можно отметить, что во время ударов по мосту в небе над Черным морем находился американский беспилотный разведывательный летательный аппарат, скорее всего, наведение производилось именно с его борта. И это очередная террористическая акция со стороны украинского режима и его хозяев из НАТО. В любом случае участие стран НАТО каким-либо образом в этом теракте, оно прозрачно, оно есть", - отметил Гагин. Он заявил РИА Новости, что считает, что "череда этих терактов, которые были предприняты против РФ, прежде всего против российских граждан, по всей линии фронта, и в том числе глубоко в тылу у нас, она прекратится лишь при полной безоговорочной победе". "И напомню один из постулатов борьбы с терроризмом - это то, что с террористами нельзя договариваться, их надо уничтожать", - добавил советник. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.

https://ria.ru/20230717/zapad-1884560069.html

https://ria.ru/20230717/terakt-1884562482.html

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ян гагин, теракт на крымском мосту, республика крым, нато