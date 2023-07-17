Рейтинг@Mail.ru
Удар по Крымскому мосту нанесли натовскими беспилотниками, считают в ДНР - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/udar-1884563187.html
Удар по Крымскому мосту нанесли натовскими беспилотниками, считают в ДНР
Удар по Крымскому мосту нанесли натовскими беспилотниками, считают в ДНР - РИА Новости, 17.07.2023
Удар по Крымскому мосту нанесли натовскими беспилотниками, считают в ДНР
Советник и.о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что Украина нанесла удар по крымскому мосту НАТОвскими беспилотниками-брандерами. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:22
2023-07-17T11:22
специальная военная операция на украине
ян гагин
теракт на крымском мосту
республика крым
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884536386_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_d460cc320e402dc18bc47f95856fa4ae.jpg
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Советник и.о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что Украина нанесла удар по крымскому мосту НАТОвскими беспилотниками-брандерами. "Сегодня ночью произошел удар по Крымскому мосту, считаю это террористическим актом, очередным терактом террористической организацией "Украина", так называемым украинским режимом Зеленского, за который уже взяли на себя ответственность и СБУ и ВМФ Украины", - сказал Гагин РИА Новости. "Что произошло? Произошел удар… с помощью брандеров - это беспилотные аппараты надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО, потому что на Украине производства таких аппаратов нет. Можно отметить, что во время ударов по мосту в небе над Черным морем находился американский беспилотный разведывательный летательный аппарат, скорее всего, наведение производилось именно с его борта. И это очередная террористическая акция со стороны украинского режима и его хозяев из НАТО. В любом случае участие стран НАТО каким-либо образом в этом теракте, оно прозрачно, оно есть", - отметил Гагин. Он заявил РИА Новости, что считает, что "череда этих терактов, которые были предприняты против РФ, прежде всего против российских граждан, по всей линии фронта, и в том числе глубоко в тылу у нас, она прекратится лишь при полной безоговорочной победе". "И напомню один из постулатов борьбы с терроризмом - это то, что с террористами нельзя договариваться, их надо уничтожать", - добавил советник. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.
https://ria.ru/20230717/zapad-1884560069.html
https://ria.ru/20230717/terakt-1884562482.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884536386_70:0:731:496_1920x0_80_0_0_f94c94c98147a7ba9b3f67cc0cbf9146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ян гагин, теракт на крымском мосту, республика крым, нато
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Теракт на Крымском мосту, Республика Крым, НАТО
Удар по Крымскому мосту нанесли натовскими беспилотниками, считают в ДНР

Советник врио главы ДНР Гагин: удар по Крымскому мосту нанесен дронами-брандерами НАТО

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Советник и.о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что Украина нанесла удар по крымскому мосту НАТОвскими беспилотниками-брандерами.
"Сегодня ночью произошел удар по Крымскому мосту, считаю это террористическим актом, очередным терактом террористической организацией "Украина", так называемым украинским режимом Зеленского, за который уже взяли на себя ответственность и СБУ и ВМФ Украины", - сказал Гагин РИА Новости.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту, заявил Слуцкий
11:08
"Что произошло? Произошел удар… с помощью брандеров - это беспилотные аппараты надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО, потому что на Украине производства таких аппаратов нет. Можно отметить, что во время ударов по мосту в небе над Черным морем находился американский беспилотный разведывательный летательный аппарат, скорее всего, наведение производилось именно с его борта. И это очередная террористическая акция со стороны украинского режима и его хозяев из НАТО. В любом случае участие стран НАТО каким-либо образом в этом теракте, оно прозрачно, оно есть", - отметил Гагин.
Он заявил РИА Новости, что считает, что "череда этих терактов, которые были предприняты против РФ, прежде всего против российских граждан, по всей линии фронта, и в том числе глубоко в тылу у нас, она прекратится лишь при полной безоговорочной победе". "И напомню один из постулатов борьбы с терроризмом - это то, что с террористами нельзя договариваться, их надо уничтожать", - добавил советник.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.
Крымский мост. 17 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
СМИ: СБУ раскроет детали теракта на Крымском мосту в случае "победы"
11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеЯн ГагинТеракт на Крымском мостуРеспублика КрымНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала