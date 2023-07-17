Удар по Крымскому мосту нанесли натовскими беспилотниками, считают в ДНР
Советник врио главы ДНР Гагин: удар по Крымскому мосту нанесен дронами-брандерами НАТО
© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Советник и.о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что Украина нанесла удар по крымскому мосту НАТОвскими беспилотниками-брандерами.
"Сегодня ночью произошел удар по Крымскому мосту, считаю это террористическим актом, очередным терактом террористической организацией "Украина", так называемым украинским режимом Зеленского, за который уже взяли на себя ответственность и СБУ и ВМФ Украины", - сказал Гагин РИА Новости.
"Что произошло? Произошел удар… с помощью брандеров - это беспилотные аппараты надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО, потому что на Украине производства таких аппаратов нет. Можно отметить, что во время ударов по мосту в небе над Черным морем находился американский беспилотный разведывательный летательный аппарат, скорее всего, наведение производилось именно с его борта. И это очередная террористическая акция со стороны украинского режима и его хозяев из НАТО. В любом случае участие стран НАТО каким-либо образом в этом теракте, оно прозрачно, оно есть", - отметил Гагин.
Он заявил РИА Новости, что считает, что "череда этих терактов, которые были предприняты против РФ, прежде всего против российских граждан, по всей линии фронта, и в том числе глубоко в тылу у нас, она прекратится лишь при полной безоговорочной победе". "И напомню один из постулатов борьбы с терроризмом - это то, что с террористами нельзя договариваться, их надо уничтожать", - добавил советник.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.