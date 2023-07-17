https://ria.ru/20230717/turisty-1884521909.html
Туристов в Крыму призвали по возможности оставаться в своих гостиницах
Туристов в Крыму призвали по возможности оставаться в своих гостиницах - РИА Новости, 17.07.2023
Туристов в Крыму призвали по возможности оставаться в своих гостиницах
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал отдыхающих на полуострове по возможности оставаться в своих местах размещения. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:38
2023-07-17T06:38
2023-07-17T11:36
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
чп на крымском мосту
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал отдыхающих на полуострове по возможности оставаться в своих местах размещения. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Мы просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах", - сказал Волченко в видеообращении к туристам. По его словам, в республике создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, вся непобедимая помощь им будет оказана.
https://ria.ru/20230717/probka-1884521081.html
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новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия, чп на крымском мосту
Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Туризм
Туристов в Крыму призвали по возможности оставаться в своих гостиницах
Минкурортов Крыма призвал туристов по возможности оставаться в своих гостиницах