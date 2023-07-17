https://ria.ru/20230717/tsentry-1884553646.html
В Кузбассе откроют новые центры "IТ-куб", сообщил глава региона Цивилев
В Кузбассе откроют новые центры "IТ-куб", сообщил глава региона Цивилев - РИА Новости, 17.07.2023
В Кузбассе откроют новые центры "IТ-куб", сообщил глава региона Цивилев
В Кузбассе открываются новые центры "IТ-куб", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:38
2023-07-17T10:38
2023-07-17T10:38
кемеровская область
сергей цивилев
кемерово
ленинск-кузнецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820288353_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_89705a9dbdc32406dfd18a2b60134b9c.jpg
КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. В Кузбассе открываются новые центры "IТ-куб", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В Ленинске-Кузнецком на базе школы №37 с нового учебного года начнет работать центр цифрового образования детей "IT-куб". Он создан при поддержке министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", который инициировал президент России Владимир Путин. Школьники будут изучать программирование, робототехнику, а также работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности", – говорится в сообщении. В год в "IT-кубе" смогут заниматься 400 школьников. Мероприятия на базе центра по всем направлениям охватят не менее 1500 детей от 8 до 18 лет. На оснащение выделено более 20 миллионов рублей. Сейчас в учебных помещениях идет ремонт. Необходимое оборудование уже поступило: это ноутбуки, очки виртуальной реальности, 3D-принтер и сканер, набор для программирования роботов. Обучение будут вести по двум обязательным направлениям ("Программирование роботов", "Программирование на Python") и четырем вариативным ("Основы алгоритмики и логики", "Мобильная разработка", "Системное администрирование", "Разработка VR/AR приложений"). В центре также будут проводить конкурсы, олимпиады, соревнования, чемпионаты, фестивали по конструированию, моделированию, робототехнике и программированию. "В Кузбассе мы уделяем особое внимание дополнительному образованию наших детей. "IT-куб" — это инновационная площадка, где можно получить новые навыки, попробовать себя в интересных сферах деятельности, получить знания в области программирования. Открытие еще одного такого центра — это вклад в будущее наших детей, которые будут строить и развивать Кузбасс", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Центры развития IT-компетенций для школьников "IT-куб" уже работают в Кемерове и Новокузнецке. В 2023 году планируется открыть еще четыре центра цифрового образования — в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинск-Кузнецком и Юрге.
https://ria.ru/20230712/kuzbass-1883689004.html
https://ria.ru/20230524/kuzbass-1873862139.html
кемеровская область
кемерово
ленинск-кузнецкий
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820288353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6c153a891eabf5e0592318e2b81c9fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев, кемерово, ленинск-кузнецкий
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий
В Кузбассе откроют новые центры "IТ-куб", сообщил глава региона Цивилев
Губернатор региона Цивилев сообщил, что в Кузбассе откроют новые центры "IТ-куб"
КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. В Кузбассе открываются новые центры "IТ-куб", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
«
"В Ленинске-Кузнецком на базе школы №37 с нового учебного года начнет работать центр цифрового образования детей "IT-куб". Он создан при поддержке министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", который инициировал президент России Владимир Путин. Школьники будут изучать программирование, робототехнику, а также работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности", – говорится в сообщении.
В год в "IT-кубе" смогут заниматься 400 школьников. Мероприятия на базе центра по всем направлениям охватят не менее 1500 детей от 8 до 18 лет. На оснащение выделено более 20 миллионов рублей. Сейчас в учебных помещениях идет ремонт. Необходимое оборудование уже поступило: это ноутбуки, очки виртуальной реальности, 3D-принтер и сканер, набор для программирования роботов.
Кузбасс внедряет искусственный интеллект в сельхозтехнологии
Обучение будут вести по двум обязательным направлениям ("Программирование роботов", "Программирование на Python") и четырем вариативным ("Основы алгоритмики и логики", "Мобильная разработка", "Системное администрирование", "Разработка VR/AR приложений"). В центре также будут проводить конкурсы, олимпиады, соревнования, чемпионаты, фестивали по конструированию, моделированию, робототехнике и программированию.
"В Кузбассе мы уделяем особое внимание дополнительному образованию наших детей. "IT-куб" — это инновационная площадка, где можно получить новые навыки, попробовать себя в интересных сферах деятельности, получить знания в области программирования. Открытие еще одного такого центра — это вклад в будущее наших детей, которые будут строить и развивать Кузбасс", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Центры развития IT-компетенций для школьников "IT-куб" уже работают в Кемерове
и Новокузнецке
. В 2023 году планируется открыть еще четыре центра цифрового образования — в Анжеро-Судженске
, Белове, Ленинск-Кузнецком и Юрге
.
Кузбасс поддержит компании, занимающиеся газификацией региона