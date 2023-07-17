https://ria.ru/20230717/trevoga-1884547492.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.07.2023

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты местного министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:19

2023-07-17T10:19

2023-07-17T10:36

специальная военная операция на украине

украина

в мире

кировоградская область

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты местного министерства цифровой трансформации.Сигнал предупреждения прозвучал в Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях Украины около 10:15 (совпадает с мск).Российские вооруженные силы наносят удары по объектам украинской инфраструктуры с октября прошлого года, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит Служба безопасности Украины.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Сегодня ночью произошла еще одна атака моста через Керченский пролив — двумя надводными беспилотниками. В результате взрыва повреждена часть автомобильного моста, погибли два человека.

https://ria.ru/20230717/vzryvy-1884509601.html

украина

кировоградская область

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украина, в мире, кировоградская область