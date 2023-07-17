https://ria.ru/20230717/trevoga-1884547492.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.07.2023
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты местного министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:19
2023-07-17T10:19
2023-07-17T10:36
специальная военная операция на украине
украина
в мире
кировоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты местного министерства цифровой трансформации.Сигнал предупреждения прозвучал в Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях Украины около 10:15 (совпадает с мск).Российские вооруженные силы наносят удары по объектам украинской инфраструктуры с октября прошлого года, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит Служба безопасности Украины.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Сегодня ночью произошла еще одна атака моста через Керченский пролив — двумя надводными беспилотниками. В результате взрыва повреждена часть автомобильного моста, погибли два человека.
https://ria.ru/20230717/vzryvy-1884509601.html
украина
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Кировоградская область
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины, в том числе в Киевской, объявили воздушную тревогу