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Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов - РИА Новости, 17.07.2023
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16:35 17.07.2023 (обновлено: 16:53 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/terakty-1884695674.html
Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов
Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов - РИА Новости, 17.07.2023
Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов
Комитет Совфеда по обороне обсудит возможные решения по предотвращению атак на Крымский мост, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Виктор Бондарев. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:35
2023-07-17T16:53
совет федерации рф
безопасность
виктор бондарев
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Комитет Совфеда по обороне обсудит возможные решения по предотвращению атак на Крымский мост, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Виктор Бондарев."В рамках комитета Совета Федерации по обороне и безопасности данное происшествие будет, безусловно, рассмотрено и проанализировано, будут сделаны выводы, предложены взвешенные и продуманные действия, которые позволят в будущем уменьшить вероятность подобных терактов", - написал политик. По мнению законодателя, охрану Крымского моста как режимного объекта надо усиливать, в том числе "через внедрение в практику новейших разработок антидронового оружия, а также новейших противоракетных систем и специальных подводных защит"."Планируется и особый вид мероприятий, составляющих гостайну", - добавил он.Также, по мнению Бондарева, необходимы мощные "удары возмездия" по критически важной, административной и военной инфраструктуре противника, дабы было неповадно продолжать провокации.
https://ria.ru/20230717/most-1884578582.html
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совет федерации рф, безопасность, виктор бондарев, чп на крымском мосту
Совет Федерации РФ, Безопасность, Виктор Бондарев, ЧП на Крымском мосту
Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов

Бондарев: комитет Совфеда по обороне проанализирует, как предотвратить новые теракты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Комитет Совфеда по обороне обсудит возможные решения по предотвращению атак на Крымский мост, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Виктор Бондарев.
"В рамках комитета Совета Федерации по обороне и безопасности данное происшествие будет, безусловно, рассмотрено и проанализировано, будут сделаны выводы, предложены взвешенные и продуманные действия, которые позволят в будущем уменьшить вероятность подобных терактов", - написал политик. По мнению законодателя, охрану Крымского моста как режимного объекта надо усиливать, в том числе "через внедрение в практику новейших разработок антидронового оружия, а также новейших противоракетных систем и специальных подводных защит".
"Планируется и особый вид мероприятий, составляющих гостайну", - добавил он.
Также, по мнению Бондарева, необходимы мощные "удары возмездия" по критически важной, административной и военной инфраструктуре противника, дабы было неповадно продолжать провокации.
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Совет Федерации РФБезопасностьВиктор БондаревЧП на Крымском мосту
 
 
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