https://ria.ru/20230717/terakty-1884695674.html

Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов

Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов - РИА Новости, 17.07.2023

Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов

Комитет Совфеда по обороне обсудит возможные решения по предотвращению атак на Крымский мост, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Виктор Бондарев. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:35

2023-07-17T16:35

2023-07-17T16:53

совет федерации рф

безопасность

виктор бондарев

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Комитет Совфеда по обороне обсудит возможные решения по предотвращению атак на Крымский мост, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Виктор Бондарев."В рамках комитета Совета Федерации по обороне и безопасности данное происшествие будет, безусловно, рассмотрено и проанализировано, будут сделаны выводы, предложены взвешенные и продуманные действия, которые позволят в будущем уменьшить вероятность подобных терактов", - написал политик. По мнению законодателя, охрану Крымского моста как режимного объекта надо усиливать, в том числе "через внедрение в практику новейших разработок антидронового оружия, а также новейших противоракетных систем и специальных подводных защит"."Планируется и особый вид мероприятий, составляющих гостайну", - добавил он.Также, по мнению Бондарева, необходимы мощные "удары возмездия" по критически важной, административной и военной инфраструктуре противника, дабы было неповадно продолжать провокации.

https://ria.ru/20230717/most-1884578582.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, безопасность, виктор бондарев, чп на крымском мосту