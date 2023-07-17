https://ria.ru/20230717/terakty-1884695674.html
Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов
Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов - РИА Новости, 17.07.2023
Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов
Комитет Совфеда по обороне обсудит возможные решения по предотвращению атак на Крымский мост, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Виктор Бондарев. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:35
2023-07-17T16:35
2023-07-17T16:53
совет федерации рф
безопасность
виктор бондарев
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Комитет Совфеда по обороне обсудит возможные решения по предотвращению атак на Крымский мост, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Виктор Бондарев."В рамках комитета Совета Федерации по обороне и безопасности данное происшествие будет, безусловно, рассмотрено и проанализировано, будут сделаны выводы, предложены взвешенные и продуманные действия, которые позволят в будущем уменьшить вероятность подобных терактов", - написал политик. По мнению законодателя, охрану Крымского моста как режимного объекта надо усиливать, в том числе "через внедрение в практику новейших разработок антидронового оружия, а также новейших противоракетных систем и специальных подводных защит"."Планируется и особый вид мероприятий, составляющих гостайну", - добавил он.Также, по мнению Бондарева, необходимы мощные "удары возмездия" по критически важной, административной и военной инфраструктуре противника, дабы было неповадно продолжать провокации.
https://ria.ru/20230717/most-1884578582.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, безопасность, виктор бондарев, чп на крымском мосту
Совет Федерации РФ, Безопасность, Виктор Бондарев, ЧП на Крымском мосту
Комитет Совфеда по обороне предложит решения по предотвращению терактов
Бондарев: комитет Совфеда по обороне проанализирует, как предотвратить новые теракты
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости.
Комитет Совфеда по обороне обсудит возможные решения по предотвращению атак на Крымский мост, заявил в своем телеграм-канале
глава комитета Виктор Бондарев.
"В рамках комитета Совета Федерации по обороне и безопасности данное происшествие будет, безусловно, рассмотрено и проанализировано, будут сделаны выводы, предложены взвешенные и продуманные действия, которые позволят в будущем уменьшить вероятность подобных терактов", - написал политик. По мнению законодателя, охрану Крымского моста как режимного объекта надо усиливать, в том числе "через внедрение в практику новейших разработок антидронового оружия, а также новейших противоракетных систем и специальных подводных защит".
"Планируется и особый вид мероприятий, составляющих гостайну", - добавил он.
Также, по мнению Бондарева, необходимы мощные "удары возмездия" по критически важной, административной и военной инфраструктуре противника, дабы было неповадно продолжать провокации.
Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту