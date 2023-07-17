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Кулеба попытался уйти от вопроса о вине Киева в ЧП на Крымском мосту

Кулеба попытался уйти от вопроса о вине Киева в ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Кулеба попытался уйти от вопроса о вине Киева в ЧП на Крымском мосту

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попытался уйти от ответа на вопрос, подтверждает ли Киев, что это ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:35

2023-07-17T23:35

2023-07-17T23:35

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

дмитрий кулеба

мария захарова

украина

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ООН, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попытался уйти от ответа на вопрос, подтверждает ли Киев, что это ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Министр не ответил на просьбу журналиста подтвердить, что Киев атаковал мост. "Меня не спрашивали, кто провел атаку. Меня просили охарактеризовать мост. Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте – это то, что я узнал из заголовков", - сказал Кулеба. При этом министр выразил мнение, что мост "используется в основном чтобы снабжать российскую армию… в Крыму боеприпасами, топливом и другим военным снаряжением". "Не каждый мост является гражданским объектом по определению и этот мост в частности... Он в основном используется для военных целей, и мы должны рассматривать его в этом ключе", - сказал Кулеба журналистам, комментируя атаку на мост. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

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следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, мария захарова, украина, россия, киев, в мире, чп на крымском мосту