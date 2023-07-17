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США заявили, что не могут обвинить Украину в теракте на Крымском мосту

США заявили, что не могут обвинить Украину в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

США заявили, что не могут обвинить Украину в теракте на Крымском мосту

США на данном этапе не готовы приписать ответственность за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон украинского конфликта, заявил в понедельник координатор... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:31

2023-07-17T22:31

2023-07-17T22:43

специальная военная операция на украине

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сша

украина

чп на крымском мосту

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США на данном этапе не готовы приписать ответственность за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон украинского конфликта, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Мы не в состоянии приписать ответственность за данную атаку какой-либо конкретной стороне на данном этапе", - сказал Кирби в ходе брифинга, комментируя инцидент на Крымском мосту.

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в мире, сша, украина, чп на крымском мосту, джон кирби