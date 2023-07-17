https://ria.ru/20230717/terakt-1884750986.html

США прокомментировали киевский теракт на Крымском мосту

США прокомментировали киевский теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

США прокомментировали киевский теракт на Крымском мосту

США мониторят ситуацию с террористической атакой на Крымский мост, однако Украина сама решает, как вести военные действия, заявил госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T21:27

2023-07-17T21:27

2023-07-17T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

энтони блинкен

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

мария захарова

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США мониторят ситуацию с террористической атакой на Крымский мост, однако Украина сама решает, как вести военные действия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Относительно моста - это ситуация, которую мы мониторим... конечно, Украине решать, как вести эту войну", - сказал он журналистам.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, энтони блинкен, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, мария захарова, россия