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Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким

Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким - РИА Новости, 17.07.2023

Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким

Президент РФ Владимир Путин назвал бессмысленным с военной точки зрения и жестоким теракт на Крымском мосту. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:04

2023-07-17T20:04

2023-07-17T20:28

специальная военная операция на украине

чп на крымском мосту

происшествия

владимир путин

мария захарова

киев

украина

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал бессмысленным с военной точки зрения и жестоким теракт на Крымском мосту."Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица", - сказал он на совещании, посвященном ситуации на Крымском мосту.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

киев

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"Это преступление бессмысленное" — Путин о теракте на Крымском мосту "Это преступление бессмысленное" — Путин о теракте на Крымском мосту 2023-07-17T20:04 true PT0M25S

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чп на крымском мосту, происшествия, владимир путин, мария захарова, киев, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)