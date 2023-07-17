Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленном в военном плане
Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.
Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.
Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.
Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.
На месте происшествия работают экстренные службы.
На месте происшествия работают экстренные службы.
В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.
В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.
Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Следователи устанавливают причастных к организации атаки.
Следователи устанавливают причастных к организации атаки.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.
Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.
Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.
Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.
Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.
Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.
На месте происшествия работают экстренные службы.
В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.
Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Следователи устанавливают причастных к организации атаки.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.
Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.
Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.