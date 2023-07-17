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Хуснуллин рассказал, как будут восстанавливать Крымский мост после теракта

Хуснуллин рассказал, как будут восстанавливать Крымский мост после теракта - РИА Новости, 17.07.2023

Хуснуллин рассказал, как будут восстанавливать Крымский мост после теракта

До полуночи планируется завершить укрепление опоры Крымского моста и установить ограждение, за следующие сутки - восстановить освещение, после этого можно будет РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:01

2023-07-17T20:01

2023-07-17T20:39

специальная военная операция на украине

городское хозяйство москвы

происшествия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. До полуночи планируется завершить укрепление опоры Крымского моста и установить ограждение, за следующие сутки - восстановить освещение, после этого можно будет запустить легковые машины, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста."Планируем сегодня до 24 часов ночи завершить укрепление целой поврежденной опоры, установить ограждение, частично организуем освещение моста. За следующие сутки планируем восстановить полностью освещение моста. До 12 часов, закончив все эти работы, если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины три тонны тестовые, потом запускаем машины пять тонн", - сказал Хуснуллин на совещании.По его словам, для работ на мосту уже мобилизованы строители и проектировщики. Работы будут вестись в круглосуточном режиме."Уже начали изготавливать металлические конструкции на заводе в Воронеже, уже готовим оборудование и технику", - сказал Хуснуллин.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, происшествия, чп на крымском мосту