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Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста после теракта

Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста после теракта - РИА Новости, 17.07.2023

Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста после теракта

Один железнодорожный путь Крымского моста имеет незначительные повреждения, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:48

2023-07-17T19:48

2023-07-17T20:26

специальная военная операция на украине

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

россия

владимир путин

происшествия

тамань (станица)

керчь

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Один железнодорожный путь Крымского моста имеет незначительные повреждения, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит совещание по ситуации в районе Крымского моста."Железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. Один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов. Железнодорожные строители проводят обследование для определения объема работ", - сказал Хуснуллин."Движение по автомобильной части пока приостановлено, по итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению. Еще один пролет с другой стороны по направлению в Керчь поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, но в целом он находится на опоре", - сказал Хуснуллин.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

россия

тамань (станица)

керчь

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