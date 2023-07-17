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Путин прокомментировал теракт на Крымском мосту

Путин прокомментировал теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Путин прокомментировал теракт на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту повлек за собой гибель мирных граждан, ребенок остался без родителей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:43

2023-07-17T19:43

2023-07-17T19:57

специальная военная операция на украине

чп на крымском мосту

россия

киев

украина

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Теракт на Крымском мосту повлек за собой гибель мирных граждан, ребенок остался без родителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня ночью на (Крымском - ред.) мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок. Семья ехала в Крым из Белгородской области", - сказал Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста."Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль", - сказал Путин.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

россия

киев

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чп на крымском мосту, россия, киев, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия