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Депутат после теракта на мосту призвал прекратить зерновые сделки с Киевом - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/terakt-1884666639.html
Депутат после теракта на мосту призвал прекратить зерновые сделки с Киевом
Депутат после теракта на мосту призвал прекратить зерновые сделки с Киевом - РИА Новости, 17.07.2023
Депутат после теракта на мосту призвал прекратить зерновые сделки с Киевом
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина") в ответ на террористическую атаку на Керченском мосту призвал... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:05
2023-07-17T15:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россельхозбанк
дмитрий песков
владимир путин
алексей журавлев
россия
одесса
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина") в ответ на террористическую атаку на Керченском мосту призвал прекратить зерновые сделки с Киевом. "Отчаявшись добиться желаемых результатов на передовой, киевский режим перешел к привычной террористической деятельности, агонизирующими щупальцами стараясь дотянуться до всего, что ему ненавистно…. Это невозможно оставлять без внимания. Мы должны признать Украину террористическим государством. Режим подлежит ликвидации. Нужно принимать необходимые для этого действия. Мы должны прекратить с ними не только зерновые сделки, но любые другие торговые отношения, включая перекачку газа", - заявил политик РИА Новости. Также он выразил уверенность, что у страны есть для этого силы и ресурсы. "Надо их просто отрезать от моря. Чтобы у них не было никакого моря. Пускай море копают у себя под Львовом. Нужно брать Одессу. Мы это делали в гораздо более серьезных условиях с немцами. …Нужно дать время на эвакуацию мирных граждан, и брать Одессу и все побережье", - сообщил Журавлев. Кроме того, депутат призвал "уничтожить террористическое государство и его руководство". Для выполнения всех озвученных целей, Журавлев призвал "мобилизоваться каждого на своем месте". Также депутат сообщил, что через зерновую сделку Украина получала "миллиарды да еще и беспрепятственно завозила в страну оружие", при этом на данный момент ни один мост через Днепр в Киеве до сих пор "так и не был разрушен, хотя именно по ним ВСУ ежедневно везут из Польши на фронт новехонькую западную военную технику". Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что теракт на Крымском мосту и продление зерновой сделки - абсолютно не связанные события. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки , а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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вооруженные силы украины, россельхозбанк, дмитрий песков, владимир путин, алексей журавлев , россия, одесса, киев, оон, в мире, зерновая сделка, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россельхозбанк, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Алексей Журавлев , Россия, Одесса, Киев, ООН, В мире, Зерновая сделка, ЧП на Крымском мосту
Депутат после теракта на мосту призвал прекратить зерновые сделки с Киевом

Депутат Журавлев после ЧП на Крымском мосту призвал прекратить торговые отношения с Киевом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост. 17 июля 2023
Крымский мост. 17 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. 17 июля 2023
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина") в ответ на террористическую атаку на Керченском мосту призвал прекратить зерновые сделки с Киевом.
"Отчаявшись добиться желаемых результатов на передовой, киевский режим перешел к привычной террористической деятельности, агонизирующими щупальцами стараясь дотянуться до всего, что ему ненавистно…. Это невозможно оставлять без внимания. Мы должны признать Украину террористическим государством. Режим подлежит ликвидации. Нужно принимать необходимые для этого действия. Мы должны прекратить с ними не только зерновые сделки, но любые другие торговые отношения, включая перекачку газа", - заявил политик РИА Новости.
Также он выразил уверенность, что у страны есть для этого силы и ресурсы.
"Надо их просто отрезать от моря. Чтобы у них не было никакого моря. Пускай море копают у себя под Львовом. Нужно брать Одессу. Мы это делали в гораздо более серьезных условиях с немцами. …Нужно дать время на эвакуацию мирных граждан, и брать Одессу и все побережье", - сообщил Журавлев.
Кроме того, депутат призвал "уничтожить террористическое государство и его руководство". Для выполнения всех озвученных целей, Журавлев призвал "мобилизоваться каждого на своем месте".
Также депутат сообщил, что через зерновую сделку Украина получала "миллиарды да еще и беспрепятственно завозила в страну оружие", при этом на данный момент ни один мост через Днепр в Киеве до сих пор "так и не был разрушен, хотя именно по ним ВСУ ежедневно везут из Польши на фронт новехонькую западную военную технику".
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что теракт на Крымском мосту и продление зерновой сделки - абсолютно не связанные события.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки , а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В Еврокомиссии осудили решение России по зерновой сделке
14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссельхозбанкДмитрий ПесковВладимир ПутинАлексей ЖуравлевРоссияОдессаКиевООНВ миреЗерновая сделкаЧП на Крымском мосту
 
 
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