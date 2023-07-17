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Украинский диверсант признал вину в теракте в Брянской области - РИА Новости, 17.07.2023
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13:56 17.07.2023
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Украинский диверсант признал вину в теракте в Брянской области
Украинский диверсант признал вину в теракте в Брянской области - РИА Новости, 17.07.2023
Украинский диверсант признал вину в теракте в Брянской области
Украинский диверсант Сергей Белавин признал вину в теракте на железной дороге в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:56
2023-07-17T13:56
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
ржд
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинский диверсант Сергей Белавин признал вину в теракте на железной дороге в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, где в понедельник прокурор огласил обвинительное заключение. Коллегия из тройки судей сегодня приступила к рассмотрению дела по существу. "Белавин признал вину в полном объеме", - сказала собеседница агентства. Как следует из обвинительного заключения, для выполнения задания Белавин получил 100 тысяч рублей и 4 тысячи долларов. Ущерб ООО "РЖД" составил 119 тысяч 820 рублей, локомотивному бюро "Гомель" Белорусской железной дороги - 8,3 тысячи рублей. В июле 2022 года брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем в Унечском районе на железнодорожных путях взрывном устройстве, были повреждены стекла кабины машиниста, никто не пострадал. По версии следствия, Белавин в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд. Следствие полагает, что представители военной разведки Украины и других вооруженных формирований за деньги завербовали Белавина для осуществления террористической деятельности в России. С апреля 2020 по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он проходил физическую и психологическую подготовку, приобрел навыки обращения со взрывчаткой. Целью Белавина была дестабилизация деятельности органов государственной власти РФ, воздействие на принятие ими решения о прекращении проведения спецоперации. Его соучастники спрятали в лесу в Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 грамм в тротиловом эквиваленте, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления. В ходе предварительного следствия оставшиеся взрывные устройства и комплектующие, перепрятанные обвиняемым, были обнаружены и изъяты из тайников. Белавин обвиняется в совершении теракта, прохождении обучения террористической деятельности, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, совершенных организованной группой. Он находится в СИЗО.
https://ria.ru/20230707/sud-1882769409.html
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происшествия, брянская область, россия, ржд, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, РЖД, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский диверсант признал вину в теракте в Брянской области

Украинский диверсант Белавин признал вину в подрыве железной дороги в Брянской области

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинский диверсант Сергей Белавин признал вину в теракте на железной дороге в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, где в понедельник прокурор огласил обвинительное заключение.
Коллегия из тройки судей сегодня приступила к рассмотрению дела по существу. "Белавин признал вину в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
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Как следует из обвинительного заключения, для выполнения задания Белавин получил 100 тысяч рублей и 4 тысячи долларов. Ущерб ООО "РЖД" составил 119 тысяч 820 рублей, локомотивному бюро "Гомель" Белорусской железной дороги - 8,3 тысячи рублей.
В июле 2022 года брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем в Унечском районе на железнодорожных путях взрывном устройстве, были повреждены стекла кабины машиниста, никто не пострадал.
По версии следствия, Белавин в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд.
Следствие полагает, что представители военной разведки Украины и других вооруженных формирований за деньги завербовали Белавина для осуществления террористической деятельности в России. С апреля 2020 по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он проходил физическую и психологическую подготовку, приобрел навыки обращения со взрывчаткой.
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Целью Белавина была дестабилизация деятельности органов государственной власти РФ, воздействие на принятие ими решения о прекращении проведения спецоперации. Его соучастники спрятали в лесу в Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 грамм в тротиловом эквиваленте, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления.
В ходе предварительного следствия оставшиеся взрывные устройства и комплектующие, перепрятанные обвиняемым, были обнаружены и изъяты из тайников.
Белавин обвиняется в совершении теракта, прохождении обучения террористической деятельности, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, совершенных организованной группой. Он находится в СИЗО.
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