https://ria.ru/20230717/terakt-1884646333.html

Украинский диверсант признал вину в теракте в Брянской области

Украинский диверсант признал вину в теракте в Брянской области - РИА Новости, 17.07.2023

Украинский диверсант признал вину в теракте в Брянской области

Украинский диверсант Сергей Белавин признал вину в теракте на железной дороге в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:56

2023-07-17T13:56

2023-07-17T13:56

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинский диверсант Сергей Белавин признал вину в теракте на железной дороге в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, где в понедельник прокурор огласил обвинительное заключение. Коллегия из тройки судей сегодня приступила к рассмотрению дела по существу. "Белавин признал вину в полном объеме", - сказала собеседница агентства. Как следует из обвинительного заключения, для выполнения задания Белавин получил 100 тысяч рублей и 4 тысячи долларов. Ущерб ООО "РЖД" составил 119 тысяч 820 рублей, локомотивному бюро "Гомель" Белорусской железной дороги - 8,3 тысячи рублей. В июле 2022 года брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем в Унечском районе на железнодорожных путях взрывном устройстве, были повреждены стекла кабины машиниста, никто не пострадал. По версии следствия, Белавин в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд. Следствие полагает, что представители военной разведки Украины и других вооруженных формирований за деньги завербовали Белавина для осуществления террористической деятельности в России. С апреля 2020 по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он проходил физическую и психологическую подготовку, приобрел навыки обращения со взрывчаткой. Целью Белавина была дестабилизация деятельности органов государственной власти РФ, воздействие на принятие ими решения о прекращении проведения спецоперации. Его соучастники спрятали в лесу в Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 грамм в тротиловом эквиваленте, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления. В ходе предварительного следствия оставшиеся взрывные устройства и комплектующие, перепрятанные обвиняемым, были обнаружены и изъяты из тайников. Белавин обвиняется в совершении теракта, прохождении обучения террористической деятельности, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, совершенных организованной группой. Он находится в СИЗО.

https://ria.ru/20230707/sud-1882769409.html

https://ria.ru/20230621/pokushenie-1879493906.html

https://ria.ru/20230519/krym-1872819576.html

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Кирилл Волков

происшествия, брянская область, россия, ржд, украина, ситуация в днр и лнр