В Кремле обвинили Запад в причастности к теракту на Крымском мосту
Пресс-секретарь президента Песков обвинил Запад в причастности к теракту на Крымском мосту
© СК РФСледователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
© СК РФ
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту, заявил, что в Кремле осведомлены о том, "насколько глубока" координация киевского режима с Вашингтоном и рядом европейских столиц, поэтому "никаких иллюзий" по этому поводу нет.
"Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе, поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет", - сказал Песков.
Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
Как в свою очередь заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.