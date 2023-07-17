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В Кремле обвинили Запад в причастности к теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 17.07.2023 (обновлено: 12:36 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/terakt-1884582500.html
В Кремле обвинили Запад в причастности к теракту на Крымском мосту
В Кремле обвинили Запад в причастности к теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
В Кремле обвинили Запад в причастности к теракту на Крымском мосту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту, заявил, что в Кремле осведомлены о том,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:04
2023-07-17T12:36
специальная военная операция на украине
украина
чп на крымском мосту
дмитрий песков
сша
нато
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту, заявил, что в Кремле осведомлены о том, "насколько глубока" координация киевского режима с Вашингтоном и рядом европейских столиц, поэтому "никаких иллюзий" по этому поводу нет."Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе, поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет", - сказал Песков.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.Как в свою очередь заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
https://ria.ru/20230717/most-1884578582.html
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украина, чп на крымском мосту, дмитрий песков, сша, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, ЧП на Крымском мосту, Дмитрий Песков, США, НАТО, В мире
В Кремле обвинили Запад в причастности к теракту на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента Песков обвинил Запад в причастности к теракту на Крымском мосту

© СК РФСледователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
© СК РФ
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту, заявил, что в Кремле осведомлены о том, "насколько глубока" координация киевского режима с Вашингтоном и рядом европейских столиц, поэтому "никаких иллюзий" по этому поводу нет.
"Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе, поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет", - сказал Песков.
Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
Как в свою очередь заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧП на Крымском мостуДмитрий ПесковСШАНАТОВ мире
 
 
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