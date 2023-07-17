https://ria.ru/20230717/terakt-1884582500.html

В Кремле обвинили Запад в причастности к теракту на Крымском мосту

В Кремле обвинили Запад в причастности к теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

В Кремле обвинили Запад в причастности к теракту на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту, заявил, что в Кремле осведомлены о том,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:04

2023-07-17T12:04

2023-07-17T12:36

специальная военная операция на украине

украина

чп на крымском мосту

дмитрий песков

сша

нато

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту, заявил, что в Кремле осведомлены о том, "насколько глубока" координация киевского режима с Вашингтоном и рядом европейских столиц, поэтому "никаких иллюзий" по этому поводу нет."Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе, поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет", - сказал Песков.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.Как в свою очередь заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

https://ria.ru/20230717/most-1884578582.html

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украина, чп на крымском мосту, дмитрий песков, сша, нато, в мире