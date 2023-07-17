https://ria.ru/20230717/terakt-1884546971.html
СК установит причастных к организации теракта на Крымском мосту
СК установит причастных к организации теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
СК установит причастных к организации теракта на Крымском мосту
Российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:17
2023-07-17T10:17
2023-07-17T10:36
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
чп на крымском мосту
украина
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК РФ.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт"."В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления", - сказали в ведомстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, чп на крымском мосту, украина, краснодарский край, сергей аксенов (политик)
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Украина, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик)
СК установит причастных к организации теракта на Крымском мосту
СК установит причастных в украинских спецслужбах к организации теракта на Крымском мосту