https://ria.ru/20230717/terakt-1884546971.html

СК установит причастных к организации теракта на Крымском мосту

СК установит причастных к организации теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

СК установит причастных к организации теракта на Крымском мосту

Российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:17

2023-07-17T10:17

2023-07-17T10:36

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

чп на крымском мосту

украина

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК РФ.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт"."В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления", - сказали в ведомстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.

https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html

украина

краснодарский край

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, чп на крымском мосту, украина, краснодарский край, сергей аксенов (политик)