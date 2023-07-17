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В Ростове-на-Дону организовали телемост с участниками СВО и их близкими - РИА Новости, 17.07.2023
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Ростовская область
 
23:15 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/telemost-1884758939.html
В Ростове-на-Дону организовали телемост с участниками СВО и их близкими
В Ростове-на-Дону организовали телемост с участниками СВО и их близкими - РИА Новости, 17.07.2023
В Ростове-на-Дону организовали телемост с участниками СВО и их близкими
Власти Ростовской области и Минобороны России организовали телемост с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне проведения спецоперации в ДНР, и их... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:15
2023-07-17T23:15
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Власти Ростовской области и Минобороны России организовали телемост с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне проведения спецоперации в ДНР, и их близкими, сообщил РИА Новости замгубернатора области Вадим Артемов. "Решение об организации телемоста было принято в короткие сроки, родные и близкие военнослужащих артиллерийского подразделения прибыли в импровизированные студии в Ростов-на-Дону и Зерноградский район", - сказал он. Заместитель командира полка по военно-политической работе Денис Довбыш рассказал, что, несмотря на сложную обстановку, настроение у военных боевое, они успешно выполняют поставленные задачи. "Снаряды впустую не уходят, ведем контрбатарейную борьбу. Как только приходят координаты - открываем огонь и подавляем артиллерию противника", - рассказал старший лейтенант с позывным "Центр". По поручению главы региона Василия Голубева Артемов также доставил бойцам радиостанции, тепловизоры, квадрокоптер, дизельный генератор, маскировочные сети и блокиратор дронов. Он пообщался с командным составом и военнослужащими, провел личный прием. "Ростовская область со своими земляками находится на постоянной связи, регулярно передаем помощь, причем все заявки отрабатываем в максимально короткие сроки", - сказал он, добавив, что еще одна цель таких поездок - поговорить с бойцами, услышать о проблемных вопросах, если они есть. "В регионе создана целая система помощи военнослужащим и их семьям, но живое общение, лицом к лицу, тоже необходимо", - отметил Артемов.
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Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область, Василий Голубев, Россия
В Ростове-на-Дону организовали телемост с участниками СВО и их близкими

Артемов: в Ростове-на-Дону организовали телемост с участниками СВО и их близкими

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Власти Ростовской области и Минобороны России организовали телемост с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне проведения спецоперации в ДНР, и их близкими, сообщил РИА Новости замгубернатора области Вадим Артемов.
"Решение об организации телемоста было принято в короткие сроки, родные и близкие военнослужащих артиллерийского подразделения прибыли в импровизированные студии в Ростов-на-Дону и Зерноградский район", - сказал он.
Заместитель командира полка по военно-политической работе Денис Довбыш рассказал, что, несмотря на сложную обстановку, настроение у военных боевое, они успешно выполняют поставленные задачи. "Снаряды впустую не уходят, ведем контрбатарейную борьбу. Как только приходят координаты - открываем огонь и подавляем артиллерию противника", - рассказал старший лейтенант с позывным "Центр".
По поручению главы региона Василия Голубева Артемов также доставил бойцам радиостанции, тепловизоры, квадрокоптер, дизельный генератор, маскировочные сети и блокиратор дронов. Он пообщался с командным составом и военнослужащими, провел личный прием.
"Ростовская область со своими земляками находится на постоянной связи, регулярно передаем помощь, причем все заявки отрабатываем в максимально короткие сроки", - сказал он, добавив, что еще одна цель таких поездок - поговорить с бойцами, услышать о проблемных вопросах, если они есть.
"В регионе создана целая система помощи военнослужащим и их семьям, но живое общение, лицом к лицу, тоже необходимо", - отметил Артемов.
Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, замгубернатора региона Игорь Сорокин, председатель комитета ЗСРО по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков на Иннопром – 2023 (слева направо)
Ростовская область на "Иннопроме": рекордные инвестиции в индустриализацию
12 июля, 17:43
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуРостовская областьВасилий ГолубевРоссия
 
 
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