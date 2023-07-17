https://ria.ru/20230717/telemost-1884758939.html

В Ростове-на-Дону организовали телемост с участниками СВО и их близкими

В Ростове-на-Дону организовали телемост с участниками СВО и их близкими - РИА Новости, 17.07.2023

В Ростове-на-Дону организовали телемост с участниками СВО и их близкими

Власти Ростовской области и Минобороны России организовали телемост с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне проведения спецоперации в ДНР, и их... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:15

2023-07-17T23:15

2023-07-17T23:15

ростовская область

ростов-на-дону

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Власти Ростовской области и Минобороны России организовали телемост с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне проведения спецоперации в ДНР, и их близкими, сообщил РИА Новости замгубернатора области Вадим Артемов. "Решение об организации телемоста было принято в короткие сроки, родные и близкие военнослужащих артиллерийского подразделения прибыли в импровизированные студии в Ростов-на-Дону и Зерноградский район", - сказал он. Заместитель командира полка по военно-политической работе Денис Довбыш рассказал, что, несмотря на сложную обстановку, настроение у военных боевое, они успешно выполняют поставленные задачи. "Снаряды впустую не уходят, ведем контрбатарейную борьбу. Как только приходят координаты - открываем огонь и подавляем артиллерию противника", - рассказал старший лейтенант с позывным "Центр". По поручению главы региона Василия Голубева Артемов также доставил бойцам радиостанции, тепловизоры, квадрокоптер, дизельный генератор, маскировочные сети и блокиратор дронов. Он пообщался с командным составом и военнослужащими, провел личный прием. "Ростовская область со своими земляками находится на постоянной связи, регулярно передаем помощь, причем все заявки отрабатываем в максимально короткие сроки", - сказал он, добавив, что еще одна цель таких поездок - поговорить с бойцами, услышать о проблемных вопросах, если они есть. "В регионе создана целая система помощи военнослужащим и их семьям, но живое общение, лицом к лицу, тоже необходимо", - отметил Артемов.

https://ria.ru/20230712/investitsii-1883793104.html

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ростов-на-дону, ростовская область, василий голубев, россия