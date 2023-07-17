https://ria.ru/20230717/tanki-1884571998.html

Варшава обвинила Берлин в попытке заработать на сервис-центре для танков

Варшава обвинила Берлин в попытке заработать на сервис-центре для танков - РИА Новости, 17.07.2023

Варшава обвинила Берлин в попытке заработать на сервис-центре для танков

Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, заявил глава Бюро международной политики... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:36

2023-07-17T11:36

2023-07-17T11:36

в мире

германия

нато

польша

марчин пшидач

украина

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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Ранее постоянный представитель Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Позже издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра Leopard - причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники. "Еще нет никаких решений, если речь идет о сервисном центре Leopard. Здесь идут различного рода переговоры. Подождем финальных решений", - сказал Пшидач. "В то же время мы знаем точно, что немецкая сторона хочет получить от этого сотрудничества как можно лучшие финансовые условия для себя и здесь идут острые переговоры, элементом которых является вбрасывание в СМИ разного рода утечек информации", - добавил он.

германия

польша

украина

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в мире, германия, нато, польша, марчин пшидач, украина