Рейтинг@Mail.ru
Варшава обвинила Берлин в попытке заработать на сервис-центре для танков - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/tanki-1884571998.html
Варшава обвинила Берлин в попытке заработать на сервис-центре для танков
Варшава обвинила Берлин в попытке заработать на сервис-центре для танков - РИА Новости, 17.07.2023
Варшава обвинила Берлин в попытке заработать на сервис-центре для танков
Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, заявил глава Бюро международной политики... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:36
2023-07-17T11:36
в мире
германия
нато
польша
марчин пшидач
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852506911_0:192:2646:1680_1920x0_80_0_0_3d317d6dec6ead83ea17fbbae28b4cea.jpg
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Ранее постоянный представитель Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Позже издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра Leopard - причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники. "Еще нет никаких решений, если речь идет о сервисном центре Leopard. Здесь идут различного рода переговоры. Подождем финальных решений", - сказал Пшидач. "В то же время мы знаем точно, что немецкая сторона хочет получить от этого сотрудничества как можно лучшие финансовые условия для себя и здесь идут острые переговоры, элементом которых является вбрасывание в СМИ разного рода утечек информации", - добавил он.
германия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852506911_202:0:2563:1771_1920x0_80_0_0_c245142c114f3ff09d959a1dc1e5b95b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, нато, польша, марчин пшидач, украина
В мире, Германия, НАТО, Польша, Марчин Пшидач, Украина
Варшава обвинила Берлин в попытке заработать на сервис-центре для танков

Варшава обвинила Берлин в попытке заработать на сервис-центре для переданных Киеву танков

CC BY 2.0 / Detmar Modes / Немецкий танк Leopard 2 A5
Немецкий танк Leopard 2 A5 - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
CC BY 2.0 / Detmar Modes /
Немецкий танк Leopard 2 A5. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее постоянный представитель Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Позже издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра Leopard - причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники.
«
"Еще нет никаких решений, если речь идет о сервисном центре Leopard. Здесь идут различного рода переговоры. Подождем финальных решений", - сказал Пшидач.
"В то же время мы знаем точно, что немецкая сторона хочет получить от этого сотрудничества как можно лучшие финансовые условия для себя и здесь идут острые переговоры, элементом которых является вбрасывание в СМИ разного рода утечек информации", - добавил он.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
В миреГерманияНАТОПольшаМарчин ПшидачУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала