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В США удивились, как всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:26 17.07.2023 (обновлено: 10:44 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html
В США удивились, как всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ
В США удивились, как всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023
В США удивились, как всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ
Всего один русский танк смог остановить агрессивную атаку украинских военных, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T03:26
2023-07-17T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Всего один русский танк смог остановить агрессивную атаку украинских военных, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.По его словам, ВСУ планировали прибегнуть к стремительной и хитрой тактике с использованием легкой и тяжелой техники."Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. &lt;…&gt; Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку", — рассказал он.Обозреватель объяснил, что в подобных операциях одно-единственное "твердое препятствие" способно разбить все наступление, если половина атакующих сил движется слишком быстро."Конкретно в данном случае — это был одинокий русский танк, экипаж которого не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами", — восхитился американский журналист.Контрнаступление ВСУ началось с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Однако, как отмечал президент России Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск ни на одном направлении противник успеха не добился. Все предпринятые украинской армией попытки продвижения провалились, она несет большие потери.
https://ria.ru/20230716/bradley-1884464928.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В США удивились, как всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ

Forbes: всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ благодаря мужеству экипажа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЧлен танкового экипажа
Член танкового экипажа - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Член танкового экипажа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Всего один русский танк смог остановить агрессивную атаку украинских военных, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, ВСУ планировали прибегнуть к стремительной и хитрой тактике с использованием легкой и тяжелой техники.
"Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. <…> Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку", — рассказал он.
Обозреватель объяснил, что в подобных операциях одно-единственное "твердое препятствие" способно разбить все наступление, если половина атакующих сил движется слишком быстро.
«
"Конкретно в данном случае — это был одинокий русский танк, экипаж которого не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами", — восхитился американский журналист.
Контрнаступление ВСУ началось с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Однако, как отмечал президент России Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск ни на одном направлении противник успеха не добился. Все предпринятые украинской армией попытки продвижения провалились, она несет большие потери.
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