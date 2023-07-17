https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html

В США удивились, как всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ

В США удивились, как всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023

В США удивились, как всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ

Всего один русский танк смог остановить агрессивную атаку украинских военных, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T03:26

2023-07-17T03:26

2023-07-17T10:44

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Всего один русский танк смог остановить агрессивную атаку украинских военных, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.По его словам, ВСУ планировали прибегнуть к стремительной и хитрой тактике с использованием легкой и тяжелой техники."Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. <…> Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку", — рассказал он.Обозреватель объяснил, что в подобных операциях одно-единственное "твердое препятствие" способно разбить все наступление, если половина атакующих сил движется слишком быстро."Конкретно в данном случае — это был одинокий русский танк, экипаж которого не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами", — восхитился американский журналист.Контрнаступление ВСУ началось с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Однако, как отмечал президент России Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск ни на одном направлении противник успеха не добился. Все предпринятые украинской армией попытки продвижения провалились, она несет большие потери.

https://ria.ru/20230716/bradley-1884464928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины