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Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов - РИА Новости, 17.07.2023
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Новости Подмосковья
 
22:24 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/syr-1884755068.html
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов - РИА Новости, 17.07.2023
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов
Объем производимых сыров в Подмосковье в мае увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:24
2023-07-17T22:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Объем производимых сыров в Подмосковье в мае увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов."Производство сыров в мае 2023 года на территории Московской области составило 57,9 тысячи тонн, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.По данным Филимонова, объемы выпуска увеличиваются за счет развития крупных компаний и частных сыроварен, начавших выходить на большие объемы производства."Так, первый действующий завод сырного кластера уже произвел за 5 месяцев этого года более 3 тысяч тонн сыра", - добавил он.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов

Филимонов: производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов

© Алексей СухоруковСыр одного из хозяйств
Сыр одного из хозяйств
© Алексей Сухоруков
Сыр одного из хозяйств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Объем производимых сыров в Подмосковье в мае увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Производство сыров в мае 2023 года на территории Московской области составило 57,9 тысячи тонн, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным Филимонова, объемы выпуска увеличиваются за счет развития крупных компаний и частных сыроварен, начавших выходить на большие объемы производства.
"Так, первый действующий завод сырного кластера уже произвел за 5 месяцев этого года более 3 тысяч тонн сыра", - добавил он.
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