https://ria.ru/20230717/syr-1884755068.html

Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов

Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов - РИА Новости, 17.07.2023

Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов

Объем производимых сыров в Подмосковье в мае увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:24

2023-07-17T22:24

2023-07-17T22:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Объем производимых сыров в Подмосковье в мае увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов."Производство сыров в мае 2023 года на территории Московской области составило 57,9 тысячи тонн, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.По данным Филимонова, объемы выпуска увеличиваются за счет развития крупных компаний и частных сыроварен, начавших выходить на большие объемы производства."Так, первый действующий завод сырного кластера уже произвел за 5 месяцев этого года более 3 тысяч тонн сыра", - добавил он.

https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), георгий филимонов