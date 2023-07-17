https://ria.ru/20230717/syr-1884755068.html
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов - РИА Новости, 17.07.2023
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов
Объем производимых сыров в Подмосковье в мае увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:24
2023-07-17T22:24
2023-07-17T22:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575497217_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_ed2d1ed840a3aa25348fbfcbaf85ded8.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Объем производимых сыров в Подмосковье в мае увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов."Производство сыров в мае 2023 года на территории Московской области составило 57,9 тысячи тонн, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.По данным Филимонова, объемы выпуска увеличиваются за счет развития крупных компаний и частных сыроварен, начавших выходить на большие объемы производства."Так, первый действующий завод сырного кластера уже произвел за 5 месяцев этого года более 3 тысяч тонн сыра", - добавил он.
https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575497217_30:0:1361:998_1920x0_80_0_0_327a9c13b9fdf93f393e045b794e9df1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов
Филимонов: производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Объем производимых сыров в Подмосковье в мае увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства
Московской области Георгий Филимонов.
"Производство сыров в мае 2023 года на территории Московской области составило 57,9 тысячи тонн, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным Филимонова, объемы выпуска увеличиваются за счет развития крупных компаний и частных сыроварен, начавших выходить на большие объемы производства.
"Так, первый действующий завод сырного кластера уже произвел за 5 месяцев этого года более 3 тысяч тонн сыра", - добавил он.
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промполитики