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В Калужской области хирурга будут судить из-за трагичной халатности - РИА Новости, 17.07.2023
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21:16 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sud-1884749850.html
В Калужской области хирурга будут судить из-за трагичной халатности
В Калужской области хирурга будут судить из-за трагичной халатности - РИА Новости, 17.07.2023
В Калужской области хирурга будут судить из-за трагичной халатности
Хирурга будут судить в Калужской области после смерти 18-летнего жителя Обнинска, который получил травму после выполнения сальто во дворе, но был отправлен... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T21:16
2023-07-17T21:16
происшествия
калужская область
обнинск
здоровье - общество
россия
владислав шапша
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Хирурга будут судить в Калужской области после смерти 18-летнего жителя Обнинска, который получил травму после выполнения сальто во дворе, но был отправлен врачами домой, где скончался, сообщила прокуратура региона. Инцидент произошел в январе 2022 года. Сообщалось, что 18-летний житель Обнинска сделал сальто во дворе дома и ударился грудью о металлическую конструкцию. По словам родных мальчика, врачи больницы осмотрели его и отпустили домой, заявив, что все в порядке. На следующий день он скончался от повреждений внутренних органов. Глава региона Владислав Шапша назвал случай "чудовищным, несправедливым" и принес глубокие соболезнования родным скончавшегося. Он поручил минздраву региона совместно с Росздравнадзором провести проверку инцидента. Сообщалось, что для выяснения причин смерти юноши привлекут Ассоциацию врачей-хирургов Калужской области. "Прокуратура города Обнинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего врача-хирурга… Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом и со специальным правилом, если оно повлекло по неосторожности смерть больного)", - говорится в сообщении. Прокуратура информирует, что, по версии следствия, в январе 2022 года 18-летний житель Обнинска, осуществляя прыжок-сальто на улице, при приземлении упал, ударившись о металлические перила. Его доставили в клиническую больницу №8 ФМБА России. Там врач-хирург поставил ему диагноз "Ушиб передней брюшной стенки. Сопутствующее заболевание: перелом ребер под вопросом" и исключил повреждение внутренних органов. Молодого человека направили для дальнейшего осмотра к врачу-травматологу, который исключил костную патологию и, учитывая выводы врача-хирурга об отсутствии повреждения внутренних органов, отправил его лечиться домой, не предложив госпитализацию. "На следующий день состояние здоровья больного, уверенного после обследования врачом-хирургом, что у него отсутствуют повреждения органов брюшной полости, ухудшилось, спустя несколько часов он скончался. Проведенным исследованием у погибшего установлены повреждения в виде разрыва кишечника и желудка", - говорится в сообщении. Прокуратура отмечает, что уголовное дело направлено в суд, согласно УК РФ, врачу грозит до четырех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230706/detsad-1882551683.html
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калужская область
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россия
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происшествия, калужская область, обнинск, здоровье - общество, россия, владислав шапша, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Калужская область, Обнинск, Здоровье - Общество, Россия, Владислав Шапша, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Калужской области хирурга будут судить из-за трагичной халатности

В Калужской области хирурга будут судить из-за халатности после смерти мужчины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Хирурга будут судить в Калужской области после смерти 18-летнего жителя Обнинска, который получил травму после выполнения сальто во дворе, но был отправлен врачами домой, где скончался, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в январе 2022 года. Сообщалось, что 18-летний житель Обнинска сделал сальто во дворе дома и ударился грудью о металлическую конструкцию. По словам родных мальчика, врачи больницы осмотрели его и отпустили домой, заявив, что все в порядке. На следующий день он скончался от повреждений внутренних органов. Глава региона Владислав Шапша назвал случай "чудовищным, несправедливым" и принес глубокие соболезнования родным скончавшегося. Он поручил минздраву региона совместно с Росздравнадзором провести проверку инцидента. Сообщалось, что для выяснения причин смерти юноши привлекут Ассоциацию врачей-хирургов Калужской области.
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"Прокуратура города Обнинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего врача-хирурга… Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом и со специальным правилом, если оно повлекло по неосторожности смерть больного)", - говорится в сообщении.
Прокуратура информирует, что, по версии следствия, в январе 2022 года 18-летний житель Обнинска, осуществляя прыжок-сальто на улице, при приземлении упал, ударившись о металлические перила. Его доставили в клиническую больницу №8 ФМБА России. Там врач-хирург поставил ему диагноз "Ушиб передней брюшной стенки. Сопутствующее заболевание: перелом ребер под вопросом" и исключил повреждение внутренних органов. Молодого человека направили для дальнейшего осмотра к врачу-травматологу, который исключил костную патологию и, учитывая выводы врача-хирурга об отсутствии повреждения внутренних органов, отправил его лечиться домой, не предложив госпитализацию.
"На следующий день состояние здоровья больного, уверенного после обследования врачом-хирургом, что у него отсутствуют повреждения органов брюшной полости, ухудшилось, спустя несколько часов он скончался. Проведенным исследованием у погибшего установлены повреждения в виде разрыва кишечника и желудка", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что уголовное дело направлено в суд, согласно УК РФ, врачу грозит до четырех лет лишения свободы.
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ПроисшествияКалужская областьОбнинскЗдоровье - ОбществоРоссияВладислав ШапшаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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