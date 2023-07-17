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Украинский морпех пойдет под суд за приказ о расстреле жителей Мариуполя
Украинский морпех пойдет под суд за приказ о расстреле жителей Мариуполя - РИА Новости, 17.07.2023
Украинский морпех пойдет под суд за приказ о расстреле жителей Мариуполя
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении командира роты вооруженных сил Украины, отдавшего приказ об убийстве восьми мирных жителей, сообщает... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:50
2023-07-17T16:50
2023-07-17T16:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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мариуполь
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении командира роты вооруженных сил Украины, отдавшего приказ об убийстве восьми мирных жителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего командира роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Сергея Бензы", - говорится в сообщении. По версии следствия с 30 марта по 6 апреля 2022 года Бенза в Мариуполе отдавал подчиненным Ивану Тарану и Яну Данилову незаконные приказы об убийствах мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте. Те расстреляли несколько жилых домов. В результате пять мужчин и две женщины от полученных ранений скончались на месте, одной горожанке удалось выжить. Морпеху предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, применении запрещенных средств и методов ведения войны. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Дела в отношении Тарана и Данилова находятся в том же суде.
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинский морпех пойдет под суд за приказ о расстреле жителей Мариуполя
Командир роты ВСУ пойдет под суд за приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении командира роты вооруженных сил Украины, отдавшего приказ об убийстве восьми мирных жителей, сообщает пресс-служба
Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего командира роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Сергея Бензы", - говорится в сообщении.
По версии следствия с 30 марта по 6 апреля 2022 года Бенза в Мариуполе отдавал подчиненным Ивану Тарану и Яну Данилову незаконные приказы об убийствах мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте. Те расстреляли несколько жилых домов. В результате пять мужчин и две женщины от полученных ранений скончались на месте, одной горожанке удалось выжить.
Морпеху предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Дела в отношении Тарана и Данилова находятся в том же суде.
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