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Пилот Су-25, потерпевшего крушение на Кубани, погиб - РИА Новости, 17.07.2023
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17:36 17.07.2023 (обновлено: 17:59 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/su-1884711069.html
Пилот Су-25, потерпевшего крушение на Кубани, погиб
Пилот Су-25, потерпевшего крушение на Кубани, погиб - РИА Новости, 17.07.2023
Пилот Су-25, потерпевшего крушение на Кубани, погиб
Пилот штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, погиб, сообщил в Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:36
2023-07-17T17:59
происшествия
краснодарский край
су-25
ейский район
азовское море
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пилот штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, погиб, сообщил в Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик."От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета", — говорится в публикации.Информация о крушении самолета поступила в оперштаб региона сегодня в 15:00. Штурмовик упал в Азовское море в районе Ейска, разрушений нет. Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, предварительная причина аварии — отказ двигателя.На месте ЧП работают специалисты Минобороны и спецслужб.
https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html
краснодарский край
ейский район
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происшествия, краснодарский край, су-25, ейский район, азовское море
Происшествия, Краснодарский край, Су-25, Ейский район, Азовское море
Пилот Су-25, потерпевшего крушение на Кубани, погиб

Краснодарские власти сообщили о гибели пилота Су-25, потерпевшего крушение в Азовском море

© РИА Новости / Антон Балашов | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Антон Балашов
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пилот штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, погиб, сообщил в Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.
"От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета", — говорится в публикации.
Информация о крушении самолета поступила в оперштаб региона сегодня в 15:00. Штурмовик упал в Азовское море в районе Ейска, разрушений нет.
Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, предварительная причина аварии — отказ двигателя.
На месте ЧП работают специалисты Минобороны и спецслужб.
Штурмовики Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Штурмовик Су-25
23 февраля, 15:37
 
ПроисшествияКраснодарский крайСу-25Ейский районАзовское море
 
 
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