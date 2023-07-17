https://ria.ru/20230717/su-1884711069.html

Пилот Су-25, потерпевшего крушение на Кубани, погиб

Пилот Су-25, потерпевшего крушение на Кубани, погиб - РИА Новости, 17.07.2023

Пилот Су-25, потерпевшего крушение на Кубани, погиб

Пилот штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, погиб, сообщил в Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:36

2023-07-17T17:36

2023-07-17T17:59

происшествия

краснодарский край

су-25

ейский район

азовское море

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пилот штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, погиб, сообщил в Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик."От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета", — говорится в публикации.Информация о крушении самолета поступила в оперштаб региона сегодня в 15:00. Штурмовик упал в Азовское море в районе Ейска, разрушений нет. Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, предварительная причина аварии — отказ двигателя.На месте ЧП работают специалисты Минобороны и спецслужб.

https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html

краснодарский край

ейский район

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодарский край, су-25, ейский район, азовское море