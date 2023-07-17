https://ria.ru/20230717/su-1884679219.html

При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб

При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб - РИА Новости, 17.07.2023

При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб

Самолёт Су-25 упал в акватории Азовского моря, жертв и разрушений нет, причина крушения устанавливается, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:43

2023-07-17T15:43

2023-07-17T16:33

азовское море

су-25

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Самолёт Су-25 упал в акватории Азовского моря, жертв и разрушений нет, причина крушения устанавливается, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края."Около 15.00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Отмечается, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели.По данным властей, для установления причин падения самолета на месте работают специалисты министерства обороны и специальных служб.Позднее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что предварительная причина аварии штурмовика Су-25 в Краснодарском крае - отказ двигателя.

https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html

азовское море

краснодарский край

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Кирилл Волков

азовское море, су-25, происшествия, краснодарский край