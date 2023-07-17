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При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб - РИА Новости, 17.07.2023
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15:43 17.07.2023 (обновлено: 16:33 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/su-1884679219.html
При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб
При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб - РИА Новости, 17.07.2023
При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб
Самолёт Су-25 упал в акватории Азовского моря, жертв и разрушений нет, причина крушения устанавливается, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:43
2023-07-17T16:33
азовское море
су-25
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Самолёт Су-25 упал в акватории Азовского моря, жертв и разрушений нет, причина крушения устанавливается, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края."Около 15.00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Отмечается, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели.По данным властей, для установления причин падения самолета на месте работают специалисты министерства обороны и специальных служб.Позднее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что предварительная причина аварии штурмовика Су-25 в Краснодарском крае - отказ двигателя.
https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html
азовское море
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азовское море, су-25, происшествия, краснодарский край
Азовское море, Су-25, Происшествия, Краснодарский край
При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб

Самолет Су-25 упал в Азовское море около Ейска в Краснодарском крае

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Самолёт Су-25 упал в акватории Азовского моря, жертв и разрушений нет, причина крушения устанавливается, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"Около 15.00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Отмечается, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели.
По данным властей, для установления причин падения самолета на месте работают специалисты министерства обороны и специальных служб.
Позднее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что предварительная причина аварии штурмовика Су-25 в Краснодарском крае - отказ двигателя.
Штурмовики Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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23 февраля, 15:37
 
Азовское мореСу-25ПроисшествияКраснодарский край
 
 
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