https://ria.ru/20230717/su-1884679219.html
При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб
При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб - РИА Новости, 17.07.2023
При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб
Самолёт Су-25 упал в акватории Азовского моря, жертв и разрушений нет, причина крушения устанавливается, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:43
2023-07-17T15:43
2023-07-17T16:33
азовское море
су-25
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Самолёт Су-25 упал в акватории Азовского моря, жертв и разрушений нет, причина крушения устанавливается, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края."Около 15.00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Отмечается, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели.По данным властей, для установления причин падения самолета на месте работают специалисты министерства обороны и специальных служб.Позднее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что предварительная причина аварии штурмовика Су-25 в Краснодарском крае - отказ двигателя.
https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html
азовское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азовское море, су-25, происшествия, краснодарский край
Азовское море, Су-25, Происшествия, Краснодарский край
При падении Су-25 в акватории Азовского моря никто не погиб
Самолет Су-25 упал в Азовское море около Ейска в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости.
Самолёт Су-25 упал в акватории Азовского моря, жертв и разрушений нет, причина крушения устанавливается, сообщили в Telegram-канале
оперативного штаба Краснодарского края.
"Около 15.00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Отмечается, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели.
По данным властей, для установления причин падения самолета на месте работают специалисты министерства обороны и специальных служб.
Позднее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что предварительная причина аварии штурмовика Су-25 в Краснодарском крае - отказ двигателя.