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США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив
США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив - РИА Новости, 17.07.2023
США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив
и. США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив "для защиты судоходства", сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:19
2023-07-17T23:19
2023-07-17T23:19
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив "для защиты судоходства", сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. "В ответ на несколько последних тревожных событий в Ормузском проливе, министр обороны приказал отправить туда эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35", - сказала Сингх на брифинге в Пентагоне. По ее словам, боевой корабль отправится в зону ответственности Центрального командования Пентагона "для защиты интересов США и свободы судоходства в регионе". Она подчеркнула, что приказом шефа Пентагона пока не установлена продолжительность нахождения эсминца в проливе. Ранее США заявляли о фактах перехвата иранскими военными коммерческих судов. В частности, 6 июля сообщалось о захвате, вероятно, контрабандистского судна в Персидском заливе. Еще ранее о перехвате КСИР Ирана нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов, который якобы был захвачен в Оманском заливе. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию распространило информацию о том, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США. Также 5-й флот ВМС США сообщал о захвате Ираном нефтяного танкера под флагом Панамы в Ормузском проливе.
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сша, ормузский пролив, иран, министерство обороны сша, f-16, f-35, в мире
США, Ормузский пролив, Иран, Министерство обороны США, F-16, F-35, В мире
США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив
США отправят эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35 в Ормузский пролив
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив "для защиты судоходства", сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
"В ответ на несколько последних тревожных событий в Ормузском проливе, министр обороны приказал отправить туда эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35", - сказала Сингх на брифинге в Пентагоне.
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По ее словам, боевой корабль отправится в зону ответственности Центрального командования Пентагона "для защиты интересов США и свободы судоходства в регионе".
Она подчеркнула, что приказом шефа Пентагона пока не установлена продолжительность нахождения эсминца в проливе.
Ранее США заявляли о фактах перехвата иранскими военными коммерческих судов. В частности, 6 июля сообщалось о захвате, вероятно, контрабандистского судна в Персидском заливе. Еще ранее о перехвате КСИР Ирана нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов, который якобы был захвачен в Оманском заливе. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию распространило информацию о том, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США. Также 5-й флот ВМС США сообщал о захвате Ираном нефтяного танкера под флагом Панамы в Ормузском проливе.