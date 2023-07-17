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США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив

США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив - РИА Новости, 17.07.2023

США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив

и. США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив "для защиты судоходства", сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:19

2023-07-17T23:19

2023-07-17T23:19

сша

ормузский пролив

иран

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США отправят эсминец и истребители в Ормузский пролив "для защиты судоходства", сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. "В ответ на несколько последних тревожных событий в Ормузском проливе, министр обороны приказал отправить туда эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35", - сказала Сингх на брифинге в Пентагоне. По ее словам, боевой корабль отправится в зону ответственности Центрального командования Пентагона "для защиты интересов США и свободы судоходства в регионе". Она подчеркнула, что приказом шефа Пентагона пока не установлена продолжительность нахождения эсминца в проливе. Ранее США заявляли о фактах перехвата иранскими военными коммерческих судов. В частности, 6 июля сообщалось о захвате, вероятно, контрабандистского судна в Персидском заливе. Еще ранее о перехвате КСИР Ирана нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов, который якобы был захвачен в Оманском заливе. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию распространило информацию о том, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США. Также 5-й флот ВМС США сообщал о захвате Ираном нефтяного танкера под флагом Панамы в Ормузском проливе.

https://ria.ru/20230516/iran-1872083523.html

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сша, ормузский пролив, иран, министерство обороны сша, f-16, f-35, в мире