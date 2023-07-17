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Американские войска уже там. В США заговорили о войне с Россией - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 17.07.2023 (обновлено: 22:40 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ssha-1884751548.html
Американские войска уже там. В США заговорили о войне с Россией
Американские войска уже там. В США заговорили о войне с Россией - РИА Новости, 17.07.2023
Американские войска уже там. В США заговорили о войне с Россией
Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине, заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T21:33
2023-07-17T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине, заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано в своем блоге на YouTube.&quot;Может ли конгресс одобрить войну с Россией? Нет! Потому что мы подписали соглашение, по которому можем объявлять войну только против того государства, которое представляет непосредственную угрозу национальной безопасности США, а Россия таковой не является. Зато мы стали той самой угрозой для нее&quot;, — подчеркнул он.Белый дом, напомнил Наполитано, предоставил Украине оборудование и вооружение на 50 миллиардов долларов. Кроме того, американские войска уже находятся на территории бывшей советской республики, но не носят военную форму армии США.Таким образом, администрация Джо Байден фактически ведет необъявленную войну против Москвы на украинском театре военных действий, резюмировал журналист.
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884663190.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден
Американские войска уже там. В США заговорили о войне с Россией

Бывший американский судья Наполитано: США фактически воюют против России на Украине

© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США в Форт-Брэгге
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине, заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано в своем блоге на YouTube.
«

"Может ли конгресс одобрить войну с Россией? Нет! Потому что мы подписали соглашение, по которому можем объявлять войну только против того государства, которое представляет непосредственную угрозу национальной безопасности США, а Россия таковой не является. Зато мы стали той самой угрозой для нее", — подчеркнул он.

Белый дом, напомнил Наполитано, предоставил Украине оборудование и вооружение на 50 миллиардов долларов. Кроме того, американские войска уже находятся на территории бывшей советской республики, но не носят военную форму армии США.
Таким образом, администрация Джо Байден фактически ведет необъявленную войну против Москвы на украинском театре военных действий, резюмировал журналист.
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