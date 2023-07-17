Рейтинг@Mail.ru
Украина внесла компанию DP World в список "международных спонсоров войны" - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/spisok-1884753909.html
Украина внесла компанию DP World в список "международных спонсоров войны"
Украина внесла компанию DP World в список "международных спонсоров войны" - РИА Новости, 17.07.2023
Украина внесла компанию DP World в список "международных спонсоров войны"
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло глобального портового оператора DP World (ОАЭ) в список "международных спонсоров войны" РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:06
2023-07-17T22:06
специальная военная операция на украине
экономика
украина
dp world
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_33f3b54bae728bc8c32cf5f686d1272a.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло глобального портового оператора DP World (ОАЭ) в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с российской государственной корпорацией "Росатом", сообщает НАПК. "Портовый оператор DP World, из Объединенных Арабских Эмиратов, являющийся одним из самых больших в мире, не только не прекращает вести бизнес с РФ, но и усиливает сотрудничество... В прошлом месяце DP World подписала соглашение с российской государственной корпорацией "Росатом" о развитии Северного морского пути. Поэтому НАПК внесло компанию в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении. Из сообщения следует, что DP World активна и на Украине. Так в 2020 году компания приобрела 51% контейнерного терминала ТИС ("Трансинвестсервис") в Южном порту. Кроме того, компания осуществляет перевалку украинского зерна, в том числе в рамках работы "зернового коридора". Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883837606.html
украина
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_131fd8b7bb5db18575bbaa186757a731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, dp world, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, оаэ
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, DP World, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, ОАЭ
Украина внесла компанию DP World в список "международных спонсоров войны"

Украина внесла портового оператора DP World в список "международных спонсоров войны"

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло глобального портового оператора DP World (ОАЭ) в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с российской государственной корпорацией "Росатом", сообщает НАПК.
"Портовый оператор DP World, из Объединенных Арабских Эмиратов, являющийся одним из самых больших в мире, не только не прекращает вести бизнес с РФ, но и усиливает сотрудничество... В прошлом месяце DP World подписала соглашение с российской государственной корпорацией "Росатом" о развитии Северного морского пути. Поэтому НАПК внесло компанию в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении.
Из сообщения следует, что DP World активна и на Украине. Так в 2020 году компания приобрела 51% контейнерного терминала ТИС ("Трансинвестсервис") в Южном порту. Кроме того, компания осуществляет перевалку украинского зерна, в том числе в рамках работы "зернового коридора".
Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины
12 июля, 19:22
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаDP WorldГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала