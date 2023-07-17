https://ria.ru/20230717/spisok-1884753909.html

Украина внесла компанию DP World в список "международных спонсоров войны"

Украина внесла компанию DP World в список "международных спонсоров войны" - РИА Новости, 17.07.2023

Украина внесла компанию DP World в список "международных спонсоров войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло глобального портового оператора DP World (ОАЭ) в список "международных спонсоров войны" РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:06

2023-07-17T22:06

2023-07-17T22:06

специальная военная операция на украине

экономика

украина

dp world

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

оаэ

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло глобального портового оператора DP World (ОАЭ) в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с российской государственной корпорацией "Росатом", сообщает НАПК. "Портовый оператор DP World, из Объединенных Арабских Эмиратов, являющийся одним из самых больших в мире, не только не прекращает вести бизнес с РФ, но и усиливает сотрудничество... В прошлом месяце DP World подписала соглашение с российской государственной корпорацией "Росатом" о развитии Северного морского пути. Поэтому НАПК внесло компанию в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении. Из сообщения следует, что DP World активна и на Украине. Так в 2020 году компания приобрела 51% контейнерного терминала ТИС ("Трансинвестсервис") в Южном порту. Кроме того, компания осуществляет перевалку украинского зерна, в том числе в рамках работы "зернового коридора". Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883837606.html

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экономика, украина, dp world, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, оаэ